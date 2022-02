Danmark var det første land i Europa til at fjerne alle coronarestriktioner. Det skete 1. februar, og siden er der blevet holdt skarpt øje med de danske statistikker. Nu følger flere og flere lande det danske eksempel - senest Holland, der tirsdag kom med ny melding om restriktionerne. Her er et overblik over restriktionerne i en række europæiske lande.

Holland - væk med restriktioner i tre step Holland vil fjerne stort set alle restriktioner mod covid-19 i tre step over de kommende ti dage. Det sagde den hollandske sundhedsminister Ernst Kuipers tirsdag. Landet vil starte med at droppe anbefalingerne om hjemmearbejde og slutte med at fjerne kravene om afstand og ansigtsmasker. Norge har smidt panserværnet Lørdag fulgte Norge Danmarks eksempel og sagde farvel til stort set alle restriktioner herunder krav om afstand, ansigtsmaske og karantæne, hvis du er smittet. Smittede bliver dog fortsat rådet til at blive hjemme i fire dage. Norges statsminister, Jonas Gahr Støre, sagde lørdag, at coronavirus ikke længere udgør en stor sundhedstrussel.

Sverige har været restriktionsfri i en uge For knap en uge siden - den 9. februar - ophævede Sverige også alle coronarestriktioner. Det skete som følge af, at pandemien ifølge de svenske sundhedsmyndigheder er under fuld kontrol. De ophævede restriktioner gælder også for rejsende til landet, hvis du kommer fra et andet EU-land. Der er fortsat krav til dem, der kommer til fra et land uden for EU. Finland afskaffer restriktioner gradvist Den finske premierminister Sanna Marin har meddelt, at man vil begynde at fjerne de nuværende restriktioner i landet fra den 14. februar og frem til 1. marts, hvor alle restriktioner vil være ophævet.

England er på vej I sidste uge sagde den britiske premierminister, Boris Johnson, at alle coronarestriktioner vil bliver ophævet den 24. februar. Det gælder også kravet om isolation, hvis man er blevet smittet. Dermed fremrykker han planen en måned. Frankrig tager små skridt I Frankrig er man endnu ikke klar til at droppe alle restriktioner mod covid-19, men de bliver lempet. Fredag sagde landets sundhedsminister, Olivier Veran, at fremskridt i sundhedssituationen og kravet om coronapas gør det muligt at fjerne kravet om mundbind indendørs f.eks. på barer og restauranter fra 28. februar. Der skal dog fortsat bæres maske i offentlig transport. Tyskland er forsigtig Tyskland har haft hårde restriktioner, men nu ser det ud til, at landet er klar til at lempe. Fra marts vil det være tilladt at mødes flere mennesker privat, mens der heller ikke længere vil være krav om vaccination eller test i butikker. Fra 4. marts vil det også være muligt for uvaccinerede at besøge restauranter, hvis de kan fremvise en negativ test. Øvrige restriktioner vil gradvist blive lempet fra 20. marts. Her ser du et overblik over coronatallene i Danmark netop nu: