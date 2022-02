Hun påpeger samtidig, at covid-19 ikke er et overstået kapitel. Der er stadig stor smitte i omløb.

Tiden er kommet til at åbne Sverige op igen efter coronapandemien, siger en smilende statsminister, Magdalena Andersson, på et pressemøde torsdag morgen.

De nye svenske forhold ligner dem, som Danmarks statsminister, Mette Frederiksen (S), kunne bebude i sidste uge. Her fortalte hun, at Danmark som det første land fjerner alle restriktioner. Det trådte i kraft mandag.

Dagens melding betyder, at der fra næste onsdag ikke længere vil være restriktioner for restauranter, idrætsanlæg andre steder, hvor adgangen har været begrænset under pandemien.

Den seneste opgørelse i Sverige over smittede per døgn er fra tirsdag. Den siger ifølge mediet SVT 39.205 smittede.

Sverige med cirka 10 millioner indbyggere har således over næsten to år og frem til torsdag haft 16.028 personer, der er døde med Covid-10. I Danmark med 5,8 millioner mennesker er knap 3800 døde.

Det tilsvarende tal for Danmark er lige over 55.000.

Det betyder ikke, at der er mer smitte i Danmark. Måske tværtimod. Men det er et udtryk for, at langt færre bliver testet for covid-19 Sverige end i Danmark.

Svenskerne har under hele pandemien ikke oplevet de samme hårde restriktioner, som de nordiske nabolande har benyttet sig af. I lange periode kunne svenske restauranter således holde åbent, mens de måtte lukke hos naboerne.