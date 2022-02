Som det første land i Europa ophæver Danmark langt de fleste restriktioner mod corona tirsdag. Det er kontroversielt - i hvert fald hvis man ser ud over Europa, hvor man i mange andre lande fortsat har strenge restriktioner og tøver med at ophæve dem alle. Her skæver man dog til landet med Dannebrog i øjeblikket, og der er ingen tvivl om, at der bliver holdt øje med danske statistikker for smitteudvikling, indlæggelser og andet, efter at mundbind og coronapas nu er fortid for danskerne.

Flere udenlandske medier har tirsdag morgen historier om den danske genåbning blandt deres nyheder. Det har fået blandt andet flere norske medier til at spørge deres regering, hvad planen er for Norge. Svaret kommer formentlig tirsdag aften, hvor den norske regering vil præsentere en plan med ”betydelige lempelser”, skriver norsk TV2. Men sundhedsmyndighederne i Norge har ikke anbefalet en fuld genåbning, siger assisterende direktør i Helsedirektoratet, Espen Rostrup Nakstad, til tv-stationen.

»Vi har ikke anbefalet en fuld genåbning i den forstand, at vi ikke vil fjerne alle foranstaltninger for at beskytte mod smitte, sådan som danskerne gør som det eneste land i Europa,« siger han. I stedet anbefaler man en gradvis genåbning.

I Finland vil man ophæve alle restriktioner næste måned, sagde premierminister Sanna Marin mandag ifølge flere internationale medier - herunder nyhedsbureauet AP. Den svenske regering meddelte i sidste uge, at den ville forlænge de nuværende restriktioner med yderligere 14 dage, men fra 9. februar vil Sverige begynde at lempe restriktionerne, sagde socialminister Lena Hallengren. Andre steder i Europa begynder man også at åbne muligheden for at lempe restriktionerne, mens man f.eks. i Tyskland fortsat holder fast og forlængede sidste mandag de nuværende restriktioner. De er især stramme for uvaccinerede. For eksempel gælder der en forsamlingsloft på 10 personer, hvis en ikke-vaccineret er iblandt selskabet.

Østrig er gået længere end noget andet land i Europa med et decideret vaccinationskrav til befolkningen. Indrejsereglerne er også en tand strammere end mange andre steder, og dertil kommer mundbindsregler, udbredt brug af coronapas og lukkede barer og natklubber.

I Frankrig vil man fra onsdag fjerne begrænsningen for antallet af publikum for koncerter, sportskampe og andre begivenheder. De skal dog fortsat vise coronapas for at deltage, men alt efter udviklingen kan coronapas også være på vej væk. Også brugen af ansigtsmasker udendørs vil blive fjernet fra onsdag. Torsdag i sidste uge behøvede englænderne ikke længere at vise coronapas for at få adgang til spillesteder og arrangementer. Krav om ansigtsmasker blev også fjernet i nogle offentlige rum. De nuværende restriktioner udløber 24. marts, men man håber at kunne fremrykke datoen, lyder det ifølge BBC.