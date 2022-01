Boris Johnson er i knibe, men: Derfor kan partygate munde ud i ingenting

Slettede beviser kan svække anklagerne mod Boris Johnson for at have overtrådt sine egne cororarestriktioner i 2020.

I denne uge bliver den undersøgelse færdig, der har potentiale til at blive afgørende for den britiske premierminister Boris Johnsons politiske fremtid: Har han medvirket og kendt til festlige sammenkomster med alkohol i Downing Street 10 på samme tid sidste år, da hans regering indskærpede til befolkningen, at det var af yderste vigtighed, at borgerne overholdt coronarestriktionerne?

Men undersøgelsens værdi er måske blevet svækket. Det er kommet frem, at bevismateriale omkring begivenhederne i Downing Street er blevet slettet, skriver The Independent. Ifølge det britiske medie har flere embedsfolk fjernet bevismateriale på deres mobiltelefoner på grund af en ”frygtkultur”, der hviler over undersøgelsen. Sms’er, der beskriver tømmermænd efter arrangementerne, og billeder af ansatte, der drikker og danser, er således ikke blevet sendt til den ledende embedskvinde, Sue Gray, der er ansvarlig for undersøgelsen. Det sker, efter at en mellemleder i Downing Street har bedt de ansatte om at slette kontroversielt indhold på deres telefoner.

Nogle af de slettede beskeder er fra den dag, da prins Philip blev begravet og enkedronningen sad alene i kirken på grund af corona-restriktionerne. »Jeg gjorde det forkerte og slettede indhold,« siger en kilde til The Independent. En anden siger, at »der har været en frygtkultur, siden den første artikel om fester i Downing Street blev bragt af medierne«. En anden grund til, at Sue Grays undersøgelse kan blive mindre afgørende for Boris Johnson er, at det er ham, der i sidste ende beslutter, hvor meget af undersøgelsen der skal offentliggøres. »Der vil blive fuld transparens omkring undersøgelsen, men det er op til premierministeren, hvor mange detaljer, der kommer frem,« siger vicepremierminister Dominic Raab til The Guardian.

Undersøgelsen er meget imødeset, da kritikere i Johnsons eget konservative parti er parate til at fratage ham embedet ved en mistillidsafstemning. »Hvis der er tale om en bevidst løgn som anført, så er det grundlag nok for, at han tager sin afsked,« siger Raab til BBC. Men vicepremierministeren siger i samme åndedrag, at han er overbevist om, at Boris Johnson vil fortsætte i embedet i mange år og ind i næste valgperiode. Johnson er svækket af, at en af hans mest ihærdige modstandere, hans tidligere toprådgiver Dominic Cummings, siger, at han er parat til at aflægge ed på, at premierministeren har løjet om sin deltagelse i en festlighed i Downing Street 10 i maj 2020. Det skriver The Guardian. BBC har optalt, at der i alt er afholdt 16 sammenkomster i perioden med coronarestriktioner i enten Downing Street 10 eller andre regeringskontorer. Vinarrangementerne, som går under betegnelsen ”Wine Time Friday”, er ifølge CNN en langvarig tradition på Downing Street 10.

Boris Johnson er ude i sit livs måske mest alvorlige stormvejr. Foto: Jessica Taylor/Reuters

Datoen for offentliggørelsen af undersøgelsen af ”Partygate”, som hele sagen er døbt i folkemunde, kendes endnu ikke. TV 2-korrespondent og klummeskribent i Jyllands-Posten Ulla Terkelsen har skrevet galgenhumoristisk, at valget af Sue Gray måske også er en hjælpende hånd til Boris Johnson. Gray har en fortid som pub-mutter i Newry på grænsen mellem Nord- og Sydirland. »Måske kan det aspekt føre til en mildere dom i hendes rapport i næste uge, måske har pubben i Newry givet hende et mere overbærende syn på menneskelige svagheder, end tidsånden lægger op til,« skriver Ulla Terkelsen spøgefuldt i Jyllands-Posten. For at der kan foranlediges en mistillidsafstemning, skal 54 af 360 konservative parlamentarikere stemme for. Et nyt initiativ fra Boris Johnson, der tolkes af iagttagere som også værende et forsøg på at flytte fokus væk fra ”Partygate”, er planer om at oprette asylcentre uden for Storbritannien for at behandle asylansøgninger fra migranter der. Modangrebet har fået navnet Operation Save Big Dog.