Hollandsk turist anholdt for at heile under besøg i Auschwitz

Den 29-årige kvinde fremførte hilsenen, der bliver anset for at være en hyldest til nazismen, foran den berømte port med skriften ”Arbeit Macht Frei” (Arbejde gør dig fri, red.).

En hollandsk turist er blevet anholdt i Polen for at heile under et besøg i den tidligere koncentrationslejr Auschwitz-Birkenau.

Kvinden, der ikke er navngivet, er blevet sigtet for at promovere nazistisk propaganda. Hun er siden blevet idømt en bøde, som hun er gået med til at betale.

Ifølge det polske nyhedsbureau PAP har kvinden forklaret, at hun forsøgte at lave en joke, da hun poserede til et billede, som hendes mand tog af hende.

Det er ikke første gang, at en udlænding bliver anholdt for at promovere nazistisk propaganda i Polen – en tiltale, der kan give op til to års fængsel.

I 2013 fik to studerende fra Tyrkiet ifølge BBC seks måneders fængsel, en bøde og indrejseforbud i Polen i tre år for at udføre en lignende nazihilsen under et besøg i Auschwitz-Birkenau.