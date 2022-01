Berlusconi opgiver at blive Italiens præsident

Beskeden om, at han trækker sig som kandidat, kom frem på et møde mellem partierne på den italienske højrefløj lørdag aften.

Det oplyser han i en meddelelse lørdag, to dage inden valget går i gang.

Italiens tidligere premierminister Silvio Berlusconi har besluttet, at han ikke vil stille op til præsidentvalg i Italien.

Berlusconi fastholder, at han har den nødvendige opbakning. Men for at udvise ”national ansvarlighed” trækker han sit kandidatur, siger han ifølge nyhedsbureauet AFP.

- Italien har brug for samling, udtaler Berlusconi og nævner coronapandemien.

- Jeg vil fortsætte med at tjene mit land på andre måder, tilføjer han.

På forhånd blev Berlusconi anset for at være uden de store chancer. Den 85-årige tidligere premierminister er en person, der deler vandene i Italien. Han er belastet af tidligere sexskandaler og en dom for skattesnyd.