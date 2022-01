Tredje gang blev lykkens gang for den 66-årige Friedrich Merz. Om det også bliver det for det borgerlige Tyskland, vil hurtigt vise sig.

Lørdag blev han bekræftet som ny formand for det kristeligt-demokratiske CDU på et virtuelt landsmøde. Han tager over efter det kiksede mellemspil med Armin Laschet, der også forsøgte sig som kanslerkandidat, men hentede CDU’s dårligste valgresultat nogensinde ved forbundsdagsvalget i efteråret.