Fransk højreprofil og præsidentkandidat har fået bøde for hadtale

63-årige Zemmour, der er en profil på den yderste politiske højrefløj i Frankrig, er blevet straffet for udtalelser i et tv-program i 2020.

Han sagde dengang om uledsagede migranter, at ”de er tyve, de er mordere, de er voldtægtsmænd. Det er alt, de er, og de skal sendes tilbage”.

Eric Zemmours advokat Olivier Pardo siger til det franske nyhedsbureau AFP, at Zemmour kommer til at anke dommen. Zemmours advokater har gennem hele sagsforløbet fastholdt, at der ikke er hold i anklagerne.

Zemmour er to gange tidligere straffet for hadtale. Han er blevet undersøgt 16 gange for nedsættende kommentarer om muslimer og migranter.

I 2011 blev han ligeledes straffet med en bøde på 10.000 euro for på tv at hævde, at ”de fleste narkohandlere er sorte og arabere”. I 2018 fik han en bøde på 3000 euro for kommentarer om en muslimsk ”invasion” af Frankrig.