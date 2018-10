Mistanke om teknisk fejl: 60 togsæt skal på værksted efter storbrand i højhastighedstog

Efter at et højhastighedstog med over 500 passagerer tidligere på måneden brød i brand, er Deutsche Bahn nu parat til at undersøge alle seriens togsæt.

Det skriver det tyske nyhedsbureau dpa.

Undersøgelsen af branden, der ikke kostede menneskeliv, men fik to hele togvogne til at brænde ud, er stadig i gang. Den foreløbige melding lyder, at det var en en »teknisk defekt«, der satte branden i gang, og det er den fejl, man nu vil undersøge flere togsæt for.

»Teknisk defekt« antændte brand i højhastighedstog med 510 passagerer

Ifølge Deutsche Bahn, der står for driften af togene, vil hver undersøgelse vare i 48 timer, og man vil minutiøst gennemgå alt om bord på togsættene.

»Der vil ikke være nogen udfald i driften, for togsættene vil blive undersøgt et ad gangen,« skriver Deutsche Bahn i meddelelsen.

Der er tale om 60 togsæt af typen ICE 3, der skal tages midlertidigt ud af drift og undersøges.

Branden opstod nær den lille by Kleinmaischeid i det vestlige Tyskland. Foto: Wolfgang Rattay/Reuters

Der var 510 passagerer om bord, da branden den 12. oktober brød ud på strækningen mellem Frankfurt og Köln og hurtigt greb om sig. Fem personer om bord på toget kom til skade.

Lokalmediet Südwestrundfunk har rapporteret, at branden opstod på grund af en fejl i en transformator, men politiet har ikke bekræftet den oplysning. Man vil ikke udtale sig om den konkrete brandårsag, før den endelige konklusion fra undersøgelsen ligger fast, lyder beskeden.