Betegnes som »virkelig farlig«: Berygtet hadprædikant igen på fri fod

Storbritanniens mest berygtede hadprædikant, Anjem Choudary, blev fredag løsladt fra fængslet Belmarsh nær London.

Her har den 51-årige mand siddet siden september 2016, da han blev dømt for at tilskynde andre til at begå terror, herunder opfordre muslimer til at tilslutte sig Islamisk Stat.

Han blev oprindelig idømt 5,5 års fængsel, men må afsone resten af tiden i sit hjem øst for London, rapporterer nyhedsbureauet AFP. Løsladelsen kommer fire måneder før tid, idet Choudary tilbragte noget tid før dommen i varetægtsfængsling.

Justitsminister Rory Stewart har betegnet prædikanten som »én, som ikke har fået en enormt lang fængselsstraf, men som er en virkelig farlig person«.

»Selv om de ikke selv laver bomber, har de en fuldstændig ødelæggende indflydelse på de folk, de kommer i kontakt med, og de skal holdes væk fra dem,« lød det i september fra Rory Stewart i avisen Evening Standard.

Der er visse vilkår for Anjem Choudarys løsladelse, som han skal overholde, skriver BBC. Bl.a. må han ikke bruge internettet, og han må kun mødes med folk, som politiet på forhånd har godkendt.

Anjem Choudary har styr på, hvordan man formulerer sig i markante vendinger, uden at det er strafbart. Det lykkedes ham på den måde gennem lang tid at undgå at blive anholdt.

Men de disciple, elever og støtter, som lyttede til hans ord, har flere drab på samvittigheden, og Anjem Choudary anses for at stå bag radikaliseringen af mange unge muslimer.

Derudover havde han en meget klar strategi hvad angår medierne og selvpromovering: At komme med voldsomme forslag og lade medierne viderebringe hans budskaber med navn og billede.

»Folk lytter ikke til dit budskab, medmindre de ved, hvem du er,« sagde han ifølge retsreferaterne under retssagen.

Inden hans anholdelse brugte den britiske efterretningstjeneste et større tocifret millionbeløb på at undersøge den 51-årige hadprædikant, som gennem hele livet igennem indkasserede velfærdsydelser fra staten.

Anjem Choudary har også besøgt København med det mål at etablere en dansk afdeling af sit netværk. Han i den forbindelse talt om at gøre »Christiansborg til Muslimborg«, har Jyllands-Posten tidligere skrevet.