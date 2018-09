Merkel genåbner sag om kontroversiel fyret efterretningschef

Tysklands forbundskansler, Angela Merkel, siger, at hun er klar til at forhandle på ny, om hvorvidt man fandt den rigtige løsning om den tidligere efterretningschef Hans-Georg Maassen.

Han blev fyret og siden forfremmet til en chefstilling i indenrigsministeriet, efter han blev beskyldt for at være for eftergivende over for højreekstremister.

Det socialdemokratiske regeringsparti SPD raser over forfremmelsen.

- Forbundskansleren finder det rigtigt, at de rejste spørgsmål vurderes på ny, og at der findes en holdbar løsning, siger regeringens talsmand, Steffen Seibert.

Maassen har hidtil været chef for Bundesamt für Verfassungsschutz, der er den indenlandske efterretningstjeneste i Tyskland.

Maassen kom i centrum, da han rejste tvivl om, at højreorienterede og neonazister skulle have angrebet indvandrere i byen Chemnitz i slutningen af august.

Hans ord modsagde, hvad Merkel havde sagt om situationen i Chemnitz. Hun fordømte, hvad der på en video så ud til at være to udlændinge, der blev jaget af en gruppe mennesker gennem Chemnitz' gader.

Merkel sætter nye standarder i tysk politik: Vil man af med sin spionchef, så forfremmer man ham da På tre måneder har Merkel måttet ride to storme af. Alt tyder på, at de ikke bliver de sidste.

Indenrigsminister Horst Seehofer, der kommer fra Merkels søsterparti Bayern, CSU, har under hele kontroversen støttet Maassen og gjort ham til en betroet medarbejder i sit ministerium.

Det har givet store spændinger i koalitionsregeringen. Græsrødderne i SPD har givet udtryk for, at partiet skal træde ud af regeringen.

Men Seehofer har fredag ændret signal. Han udelukker nu ikke, at der findes en anden løsning om Maassen.

- Jeg mener, at nye drøftelser vil være fornuftige, hvis en løsning ved konsensus er mulig. Det er nu under overvejelse, siger han fredag.

CSU er trængt af det højreradikale Alternative für Deutschland (AfD) få uger før delstatsvalget i Bayern.

En meningsmåling fredag viser, at AfD i dag ville blive det næststørste parti i Tyskland, hvis der var valg i dag. SPD skubbes ned på tredjepladsen.