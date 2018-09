FAKTA: Det handler EU's artikel 7 om

Ved en afstemning onsdag har EU-Parlamentet vedtaget en anbefaling til EU-Kommissionen om at åbne en artikel 7-procedure mod Ungarn.

Ifølge forslagsstillerne i EU-Parlamentet har Ungarns adfærd været på kant med unionens demokratiske grundsøjler.

Kritikken har særligt kredset om domstolenes uafhængighed, ytringsfriheden og flygtninges rettigheder.

Artikel 7 bliver også kaldt EU's atombombe-paragraf. Her er et overblik over artiklen:

* Der skal en tredjedel af EU-landene, EU-Parlamentet eller EU-Kommissionen til at rejse forslag om at indlede artikel 7-proceduren.

* Den gør det muligt at fastslå, at der er fare for, at et EU-land groft overtræder grundlæggende rettigheder om demokratiske principper.

* Men det kræver et flertal på fire femtedele af medlemmerne i EU's ministerråd. Derefter skal EU-Parlamentet godkende.

* Har aktiveringen af proceduren ikke den ønskede effekt, kan man gå videre.

* Denne del handler om at sanktionere eller fratage et lands stemmeret.

* For at gå videre skal EU-landenes ledere ved enstemmighed fastslå, at værdierne bliver groft og vedvarende overskredet.

* Tidligere har Ungarn tilkendegivet, at landet vil nedlægge veto over for en artikel 7-procedure mod Polen. Polen har oplyst, at det vil gøre det sammen, hvis en sag rejses mod Ungarn.

* Bliver en overtrædelse slået fast, kan ministerrådet med kvalificeret flertal beslutte at fratage visse rettigheder, der følger med traktaten. Herunder retten til at stemme i ministerrådet.

Kilder: EU-Parlamentet og Euractiv.