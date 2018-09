Moderaterna kræver Löfvens afgang

Sverige borgerlige alliance er større end regeringen, og derfor skal statsminister Stefan Löfven (S) og hans regering gå af.

Det siger Moderaternas partileder, Ulf Kristersson, i en tale til partiets medlemmer og tilhængere på valgaftenen.

- Den her regering har gjort sit, den burde aldrig være tiltrådt til at begynde med, og nu skal den gå af, siger Kristersson om Löfvens socialdemokratiske regering.

Han vil mandag morgen sætte sig sammen med de øvrige tre partier i den borgerlige alliance for at drøfte, hvordan man kan danne regering efter et valg med et yderst tæt resultat.

De to blokke er helt lige i antal mandater - 143 til hver, viser det foreløbige resultat, efter over 95 procent af stemmerne er talt op.

Udenfor de to blokke står Sverigedemokraterna (SD), som bliver Sveriges tredjestørste parti efter Moderaterna. Den indvandringskritiske og euroskeptiske parti har ifølge den foreløbige optælling 17,7 procent.

SD-leder Jimmie Åkesson har betegnet sit parti som valgets vinder og opfordret Kristersson til at mødes med ham for at tale om mulighederne for at danne en regering.