»De forsøgte at sætte os i bås som racister. Men svenskerne fandt ud af, at det ikke passede«

Det svenske parti Sverigedemokraterne (SD) står til at få det bedste valg til Rigsdagen med procentsatser, der i meningsmålingerne svinger mellem 18 og 25 pct. af stemmerne.

Men med kun to uger tilbage til det svenske valg den 9. september kæmper SD stadig med at blive hørt blandt de øvrige partier. Og når partileder Jimmie Åkesson i disse dage taler rundt om i Sverige, er politiet på plads for at dæmme op for eventuelle uroligheder.

Fredag i byen Örebro blev partilederen angrebet under en tale af en ung mand, som ifølge Aftonbladet råbte »din skide racist« og løb frem mod Jimmie Åkesson. Forinden var en person blevet bortvist fra stedet efter at have kastet frugt mod Åkesson. Et optrin, politikeren selv har kaldt »patetisk«.

Ny måling: Socialdemokraterna i Sverige går mod sit værste valg nogensinde

Men racister bliver SD stadig kaldt af partiets politiske modstandere. Og netop dét har styrket partiet i meningsmålingerne, mener politolog og rådgiver i indvandring Sylo Taraku. Han siger til VG, at Sverigedemokraterne er »blevet større af at blive frosset ud«.

»Én af fem svenskere er ikke racister. Så de bliver naturligvis provokerede, når de får dét mærkat på sig. Samtidig forstærker den modgang og den stempling SD's måde at profilere sig som ofre,« lyder vurderingen.

Eksperter om svensk valgkamp: Brændte biler bruges til at bekræfte egen opfattelse af virkeligheden Socialdemokraternes formand beskyldes for at klare sig dårligt i medierne. I valgets slutspurt har hvert parti sin opfattelse af, hvem der satte ild til mindst 80 biler og hvorfor.

Jimmie Åkesson selv mener, at partiet møder mindre modstand nu end i de foregående valgkampe, og at Rigsdagens andre partier har skudt sig selv i foden ved at nægte at tale med Sverigedemokraterne.

»De forsøgte at sætte os i bås som racister. Men svenskerne har fundet ud af, at det ikke passer. Og så bliver der en uoverensstemmelse mellem det, du får fortalt, og det du faktisk oplever,« sagde han fredag under et valgmøde i byen Karlstad.

Tidligere på ugen viste en meningsmåling foretaget for Aftonbladet, at 18,8 pct. af vælgerne ville sætte krydset ud for SD, hvis der valg nu. Partiet har profileret sig på at være stærkt kritisk over for indvandring.