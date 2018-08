Den store skovbrand, som torsdag opstod ved byen Treuenbrietzen nær Berlin, er lørdag under kontrol. Men slukningsarbejdet er blevet forsinket af, at brandvæsen og politi lørdag måtte rykke ud til endnu en skovbrand i området.

Ifølge politiet i delstaten Brandenburg, der omgiver Berlin, blev der lørdag middag slået alarm, og dele af mandskabet måtte forlade den større skovbrand for at slukke den nyopståede.

»Omkring tre hektar står i flammer,« lød det lørdag eftermiddag fra politiet på Twitter.

Branden opstod torsdag ved byen Treuenbrietzen, der har knap 7.500 indbyggere. Foto: Michael Kappeler/AP

Mandskabet fra politi og brandvæsen fik lørdag hjælp fra militæret og en pansret mandskabsvogn til at rydde vejen, så brandvæsenet kunne komme ind til flammerne.

Begge brande er lørdag aften ved at brænde ud, oplyser myndighederne i Brandenburg. Den skovbrand, der siden torsdag har sendt brandvæsen og politi på overarbejde, breder sig således heller ikke længere, siger myndighederne ifølge avisen Welt.

»Situationen er under kontrol,« lyder det fra politikeren Christian Stein (CDU), der er vice-regionsformand i kredsen Potsdam-Mittelmark.

De omkring 500 mennesker, der torsdag blev evakueret fra deres boliger på grund af brandfare, må nu vende hjem igen. Der er ikke meldinger om nogen alvorligt tilskadekomne.

Foto: Patrick Pleul/AP

Brandvæsenet vurderer, at det vil tage dagevis at slukke branden helt, og mandskabet bliver på stedet, indtil ilden er brændt ud.

Den voldsomme skovbrand, der af endnu uvisse årsager opstod omkring 50 kilometer sydvest for Berlin, har chokeret slukningsmandskab, politikere og borgere i området.

»Jeg har ikke i min 30-årige karriere oplevet en brand som denne,« siger indsatslederen fra brandvæsenet i Potsdam-Mittelmark ifølge lokalmediet B-Z Berlin.

Dødelige skovbrande

I 2018 har der været 422 skovbrande i delstaten Brandenburg. Branden ved Treuenbrietzen har været langt den største af dem.

»En brand af denne størrelse har vi ikke set i Brandenburg i mange år,« sagde Dietmar Woidke, der er ministerpræsident Brandenburg, fredag til CNN.

Fredag sagde Christian Stein ifølge nyhedsbureauet dpa, at det virkede suspekt, at branden torsdag opstod tre forskellige steder på cirka samme tid. På den baggrund kan man ikke udelukke, at branden har været påsat.

I den seneste uge har der været flere småbrande i det samme område. En egentlig undersøgelse af brandårsagerne bliver nu igangsat.