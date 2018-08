Minister om vegetardag i hæren: »Ingen hær kæmper på kraften fra linsesuppe og blomkålssmoothie«

I Finland er hæren tilsyneladende hoppet med på den vegetariske bølge. I hvert fald har man planer om at indføre en ugentlig vegetarisk dag i garnisonernes madsale fra efteråret.

Det oplyser svenske Yle.

Men det huer absolut ikke den finske forsvarsminister, Jussi Niinistö, som tilhører partiet De Sande Finner. Over for Lännen Media kalder han beslutningen for »ideologisk«

»Ifølge en gammel talemåde marcherer hæren på maven. Der er ikke nogen hær, som kæmper på kraften fra linsesuppe og blomkålssmoothie,« lyder det fra ministeren, der kræver en forklaring fra forsvaret.

Ifølge forsvarets personaleblad Ruotuväki er kun 88 ud af 20.000 værnepligtige vegetarer. Det er langt færre end i den øvrige befolkning.

Leijona Catering, som står for maden i forsvaret, har forklaret over for Yle, at man har besluttet at servere mere vegetarmad af sundheds- og klimaårsager.