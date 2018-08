Spisested har forbudt børn under 14 år adgang: »Det er en restaurant - ikke en legeplads«

Det har delt vandene, at restauranten Oma's Küche (bedstemors køkken, red.) på den tyske ø Rügen har forment børn under 14 år adgang til spisestedet om aftenen.

Det skriver nyhedsbureauet DPA.

Ifølge ejeren af restauranten, Rudolf Markl, har forbuddet været undervejs i længere tid.

»Vi har nået det punkt, hvor man siger: Det her kan ikke blive ved,« forklarer han over for DPA.

Således har han efter flere års frustration over, at børn irriterer de andre gæster, hiver i dugene og kaster rundt med vinglassene valgt at sige stop. Børn under 14 år er ikke længere velkomne efter kl. 17.00.

Og hvis de kommer inden da, har han en klar forventning om, at de voksne i selskabet holder et vågent øje med dem og sørger for, at de opfører sig ordentligt.

»Det er en restaurant - ikke en legeplads,« slår Markl fast på restaurantens hjemmeside.

Ejeren påpeger, at forbuddet ikke er direkte rettet mod børnene, men snarere deres forældre, som »ikke kan kontrollere deres børn«.

En overset perle: Denne delstat fortjener større interesse fra særligt campister og golfspillere

Tiltaget har mødt kritik i flere tyske medier samt på de sociale medier. Bl.a. skriver Tom Kipp følgende på restaurantens Facebook-side om tiltaget:

»Børnefri zone? Sikke en dum ide... Børn er fremtiden. [...] En ting er helt sikker: vi vil ikke besøge restauranten og bestemt heller ikke anbefale den til andre.«

Markl tager dog folks kritik med ro og trøster sig med, at andre har bakket op om forbuddet.

Der findes i forvejen adskillige hoteller, hvor børn ikke er velkomne. Som udgangspunkt er det den enkelte virksomhed, som kan beslutte, om man vil nægte børn adgang eller ej.

Det fortæller Lars Schwarz, der beskæftiger sig med hotel- og restaurationsbranchen i den tyske delstat Mecklenburg-Vorpommern, som Rügen hører under, til dw.com. Han er imidlertid ikke begejstret for forbuddet.

»I vores stat sigter vi efter at være imødkommende over for børn,« siger han til mediet.

Markl har tidligere indført opsigtsvækkende tiltag i restauranten. Således var Oma's Küche, der åbnede i 2007, ifølge Frankfurter Allgemeine den første restaurant på Rügen, hvor det ikke var tilladt at ryge inden for.

Siden blev et rygeforbud indført, således at de øvrige spisesteder måtte følge trop.

Og under sommerens fodbold-VM blev Oma's Küche erklæret for en fodboldfri zone, hvilket også skabte en del debat.