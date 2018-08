En dansker er indlagt efter busulykke på tysk motorvej

Fredag morgen kørte en bus fra det danske firma Flixbus galt på Autobahn A19 syd for Rostock i det nordlige Tyskland.

Der var ingen omkomne i ulykken, men her til aften meddeler det tyske politi, ifølge TV2, at der i alt er 14 sårede.

Udenrigsministeriets Borgerservice oplyser, at en dansker er indlagt efter ulykken.

»Tyske myndigheder oplyser desuden, at en enkelt dansk statsborger er indlagt og behandles for chok efter ulykken, og at en anden dansk statsborger tidligere på dagen har fået behandling for lettere chok,« skriver Udenrigsministeriets Borgerservice i en mail til Ritzau.

Der var i alt 63 passagerer og to chauffører ombord på bussen.

Tidligere i dag kom der en officiel melding fra Flixbus:

»FlixBus er kede af at måtte oplyse, at en lang-distancebus, som kørte for FlixBus, har været involveret i et uheld. Ulykken skete i dag (17/08-2018) kl. 06.18 ved Malchow i Tyskland på bussens rute fra Stockholm via København til Berlin.«

Tidligere på dagen oplyste Udenrigsministeriets Borgerservice, at fire danskere var paasagerer i bussen, men det tal er nu ændret til tre.

Ulykken indtraf, da chaufføren drejede til højre og ramte ned i en grøft. Det vides endnu ikke, hvad der førte til ulykken. Chaufføren har været igennem en alkotest, der viste, at han ikke var påvirket af alkohol.