Forskere river sig i håret: Italien dropper vaccinationskrav

Italien skilte sig tydeligt ud, da et udbrud af mæslinger hærgede Europa sidste år. Landet er for alvor bagud med at få sprøjten frem og vaccinen ud i blodet i sammenligning med andre lande.

»Italiens vaccinedækning af mæslinger var på niveau med Nambia, lavere end Ghana,« udtaler Roberto Burioni, som er specialiseret i mikrobiologi og virologi fra San Raffaele University i Milano.

Derfor vedtog regeringen sidste år et lovkrav om vaccination, før de italienske skolebørn kan tage skoletasken på ryggen og trave ned ad skolegangene.

Nu sidder partierne Femstjernebevægelsen og Lega på magten. Lovkravet er nu stemt ude og fjernet.

»Ti obligatoriske vaccinationer er nyttesløse og i mange tilfælde farlige, hvis ikke direkte skadelige. Jeg bekræfter målet om at tillade alle børn at gå i skole," siger Italiens indenrigsminister og leder af Lega, Matteo Salvini, ifølge nyhedsbureauet nyhedsbureauet ANSA.



Roberto Burioni ser ændringen med helt andre øjne.

»At svække en lov, der virker, som italienere respekterer og som gør noget godt for børn og for sundhedssystemet, er en selvdestruktiv strategi,« siger han til The New York Times.

Debatten kører på højtryk, om vaccination skal være obligatorisk. Her vaccineres en kvinde i Rom. Foto: Alessandra Tarantino/AP.

Forskere frygter, at lovgivningen skaber mistro til videnskaben og sætter børnenes helbred på spil. Italien udgjorde med 5.004 smittede 34 pct. af alle tilfælde i Europa, anslår Det Europæiske Center for Forebyggelse og Bekæmpelse af Smitsomme Sygdomme. 89 pct. af mæslingeudbrudene ramte personer, som ikke var vaccinerede.

Det er mistillid til institutioner og videnskabsfolk som får forskerne til at stejle ved lovkravet, lyder det fra Andrea Grignolio, der underviser i medicinsk og bioetisk historie ved La Sapienza Universitet i Rom.

»Italien er en del af en global trend med mistillid til formidlere, læger og forskere, som kan fortolke og forklare data. Med internettets indtog lever folk i illusionen om, at de kan tilgå og læse data selv og fjerne behovet for teknisk og videnskabelig viden,« siger han.

Vaccinationer er blevet debatteret verden over, også i Danmark. Liberal Alliance og Socialdemokratiet kom sidste år med et udspil om at samle børn i én institution, hvis forældrene havde valgt at droppe MFR-vaccinen. Både Tyskland og Sverige er også kommet med flere lignende forslag for at fremme brugen af vaccinationer.