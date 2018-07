Svensk forsvar har brugt rigtige bomber i kampen mod flammerne

Det svenske militær har besluttet at optrappe kampen mod en skovbrand, der har bevæget sig ind på et militært øvelsesanlæg. Militæret har skiftet vandbomberne ud med rigtige bomber.

Det skriver mediet SVT på sin hjemmeside.

- Det er et forsøg på at fjerne al ilt fra branden, og det kan kun lade sig gøre, fordi ilden har bevæget sig ind på et militært øvelsesanlæg, siger Johan Szymanski, der er chef for slukningsarbejdet i området, til SVT.

Det svenske forsvar skriver på sin hjemmeside, at bombernes trykbølge skal hjælpe med at forhindre flammerne i at sprede sig.

En brand nær skydebanen i Älvdalen har i to uger modstået 50 brandfolks forsøg på at slukke ilden.

I første omgang har forsøget båret frugt, vurderer Johan Szymanski. Den del af branden, som blev bombet, er gået ud.

- Vi kan også se, at brandene som findes lidt længere borte, ikke er blevet påvirket negativt af bomben. Der har ikke været nogen spredning på grund af bombningen, siger han til SVT.

Der har været fokus på at få slukket branden nær militæranlægget, fordi der er samlet en del ammunition på stedet. Slukningsarbejderne har for deres egen sikkerheds skyld holdt sig en kilometer fra ammunitionsdepoterne, hvilket har hæmmet deres indsats.

Derudover har vandbombning af branden ikke haft den ønskede effekt.

Det har ifølge Johan Szymanski tvunget beredskabet i området til at tænke kreativt. Derfor har man valgt at forsøge sig med bomber.

Klokken 15 har beredskabet i Sverige opgjort, at der er 42 igangværende mark- og skovbrande i landet. Opgørelserne laves fire gange dagligt.

I den seneste udgave skriver SOS Alarm, der driver svensk 112 og laver opgørelserne, at det tørre og varme vejr vil fortsætte og dermed forlænge den nuværende situation.