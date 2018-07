Svenske myndigheder vil afbrænde rekordstort område

Det svenske beredskab har søndag truffet beslutning om selv at sætte ild til et 800 hektar stort område i Dalarna for at forhindre, at den intensive varme fra flammerne når byen Älvdalen.

Det fortæller redningschef Johan Szymanski til det svenske medie SVT.

Sikkerhedsafbrændingen bliver den største i Sveriges moderne historie, skriver SVT. Der er tale om et område på næsten tre gange tre kilometer.

Afbrændingen skal stoppe en skovbrand i Trängslet i den nordlige del af Dalarna.

Med den kontrollerede afbrænding vil man afbrænde marker, så alt brændsel forsvinder.

- Det betyder, at når den store brand kommer dertil, så findes der ikke noget i området, som kan brænde, siger Johan Szymanski til SVT.

Den kontrollede brand fungerer altså som et brandbælte og skal være med til at give beredskabet kontrol over ilden, så den ikke kan brede sig yderligere.

Det skal gøres, inden der i den kommende uge ventes hedebølge og ekstremt høje temperaturer.

For at løse opgaven er 60 personer fra redningstjenesten involveret samt eksperter i afbrænding, skriver det svenske nyhedsbureau TT.

Vejene i området bliver også lukket for offentligheden.

De svenske myndigheder kæmper med et stort antal naturbrande, der flere steder er ude af kontrol.

Søndag klokken 15.00 meddeler det svenske beredskab, SOS Alarm, at der er 53 aktive naturbrande. Tallet er steget fra 43 søndag morgen.

De svenske brande har i flere dage fulgt et mønster, hvor de i løbet af dagen stiger i antal, hvorpå antallet igen falder natten over. Således var der lørdag aften 74 brande.

Ifølge TT brænder i alt 25.000 hektar skov i Sverige søndag eftermiddag.

Der er tale om 40 store brande, der dækker et areal på 20.000 hektar, samt et antal småbrande på sammenlagt 5000 hektar.