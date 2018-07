Fakta: Sådan bidrager Danmark i kampen mod skovbrande

Sverige kæmper netop nu mod en række omfattende skovbrande. Kampen involverer brandfolk fra forskellige lande, blandt andet Danmark.

Her kan du få et overblik over den danske indsats.

Torsdag 19. juli blev 27 brandfolk sendt til Sverige for at hjælpe med at bekæmpe skovbrande i Ljusdal nord for Stockholm.

Enheden, der kaldes Team Alpha, ledes af sektionschef Martin Vendelbo fra Beredskabsstyrelsen.

Planen var oprindeligt, at holdet skulle være i aktion i tre dage. Men fredag 20. juli blev der truffet beslutning om at sende yderligere et hold afsted.

Søndag 22. juli klokken 10 blev der sendt en bus afsted fra Beredskabsstyrelsens frivilligcenter i Hedehusene med 23 brandfolk.

Dette hold, der kaldes Team Alpha 2, skal afløse hovedparten af det første hold, hvoraf ni dog bliver tilbage, herunder sektionschefen.

Søndag eftermiddag klokken 15 afgår yderligere en enhed fra Danmark med 28 brandfolk. Dette hold kaldes Team Bravo.

Dette hold medbringer en række slukningskøretøjer, pumper, vandkanon, brandmandsdragter, røgdykkerudstyr og fødevareforsyninger.

Begge hold skal assistere i den sydlige del af Ljusdal i Gävleborg nord for Stockholm.

Alle udsendte er frivillige dels fra Beredskabsstyrelsen, dels fra de kommunale beredskaber.

Kilde: Beredskabsstyrelsen.