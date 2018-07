Knust glas danner ramme om norsk markering af Breivik-angreb

Foran regeringskvarteret i Oslo bliver sløret søndag løftet for et mindesmærke til ære for de 77 personer, der mistede livet i Anders Breiviks angreb på øen Utøya og i Oslo 22. juli 2011 - for præcis syv år siden.

Mindesmærket består af en væg med alle ofrenes navne og aldre. Gulvet ved mindesmærket er delvist lavet af splintret glas.

Glasstykkerne symboliserer det knuste glas, der lå i området omkring regeringskvarteret, da en bombe eksploderede ved angrebet i 2011.

Lisbeth Røyneland, der er leder af Støttegruppen for 22. juli, glæder sig over, at mindesmærket nu endelig er på plads.

Fakta: Anders Breivik angreb Norge forklædt som politi

- Det her er meget længe ventet. Det har taget lang tid. Der er gået syv år siden angrebene, men nu får vi endelig et nationalt mindested. Det sætter vi pris på, sagde hun til det norske nyhedsbureau NTB tidligere på ugen.

Lisbeth Røyneland mistede selv sin datter i angrebene for syv år siden.

I alt blev 77 personer dræbt og omkring 90 personer såret i angrebene.

Her eksploderede en 950 kilo stor bombe først i Oslo, inden en politisk sommerlejr for Arbeiderpartiets Ungdomsforbund (AUF) på øen Utøya blev angrebet af Anders Breivik forklædt som politimand.

Mindesmærket, der søndag bliver afsløret, er et midlertidigt mindesmærke.

Et permanent mindesmærke bliver opført i forbindelse med bygningen af et nyt regeringskvarter i Oslo. Det er endnu uvist, hvornår det permanente mindesmærke står klart, og hvordan det kommer til at se ud.

Afsløringen af mindesmærket sker søndag klokken 09.30. Her vil ofrenes navne blive læst op. Statsminister Erna Solberg, støttegruppe-lederen Lisbeth Røyneland og AUF-leder Mani Hussaini vil samtidig holde taler.

Senere fortsætter markeringen af syvårsdagen på Utøya klokken 16.00, hvor der også vil blive holdt en række taler.