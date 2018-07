Fakta: Anders Breivik angreb Norge forklædt som politi

Nepalesiske Gurkha-soldaters særlige mod og kampvilje har gjort dem til en højt respekteret del af den britiske hær. For mange tusind unge mænd i Nepal er drømmen om at blive Gurkha dog ikke kun vejen til hæder, men også til at trække sig selv og familien ud af fattigdom.

Gurkhaernes respekt og loyalitet over for den britiske hær har medført, at de gennem årtier har været for dårlige til at kræve fair behandling, mener en tidligere Gurkha-soldat.