Spanien trækker arrestordre på Puigdemont tilbage

Den spanske højesteret trækker den internationale arrestordre mod den tidligere catalanske leder Carles Puigdemont tilbage. Det skriver flere nyhedsbureauer.

Puigdemont blev anholdt i Tyskland den 25. marts tæt på den tysk-danske grænse, efter at Spanien havde udsendt en europæisk arrestordre på ham.

Arrestordren frafaldes for i alt seks catalanske politikere inklusive Puigdemont, der er eftersøgt for at opfordre til oprør.

For en uge siden afgjorde en domstol i den tyske delstat Slesvig-Holsten, at Puigdemont kan udleveres til Spanien på baggrund af anklager om korruption.

Men domstolen pointerede dog, at en udlevering på baggrund af opfordring til oprør er i strid med lovgivningen.

Det var den tyske anklagemyndighed, der havde anmodet en højere retsinstans om at tage stilling til sagen.

Tysk domstol: Puigdemont kan ikke tiltales for oprør Den tidligere catalanske præsident slipper for retssag med risiko for høje fængselsstraffe, lød meldingen fra en tysk domstol torsdag.

Den spanske dommer Pablo Llarena siger ifølge AFP, at beslutningen er taget på baggrund af afgørelsen i den tyske retsinstans.

Oprør kan give op til 30 års fængsel i Spanien, mens misbrug af offentlige midler giver en kortere straf på op til 12 år.

Den tidligere catalanske minister Clara Ponsatis advokat hilser domstolens afgørelse velkommen, men påpeger samtidig, at det er uklart, hvorvidt de seks kan vende tilbage til Spanien.

Puigdemont stod i spidsen - som catalansk præsident - for en omstridt folkeafstemning om Cataloniens løsrivelse fra Spanien i efteråret 2017.

På baggrund af den omstridte afstemning erklærede han i oktober Catalonien for selvstændigt.

Det blev dog underkendt af regeringen og forfatningsdomstolen i Spanien, der opløste selvstyret i regionen.

I slutningen af oktober tog Puigdemon i eksil for at undgå at blive anholdt. Herfra kunne kan ikke blive valgt som regeringsleder igen.

Valget faldt i stedet på den 55-årige Quim Torra som ny regional leder.