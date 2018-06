Breivik har fået afvist klage ved Menneskerettighedsdomstol

Den norske massemorder Anders Behring Brevik får torsdag afvist sin sag ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i Strasbourg.

Breivik, der i dag kalder sig Fjotolf Hansen, har anlagt en sag mod den norske stat for at udsætte ham for umenneskelig og nedværdigende behandling i fængslet.

Derudover respekterer den norske stat ikke Breiviks ret til privat- og familieliv, lyder det i søgsmålet.

Men det finder Menneskerettighedsdomstolen altså ikke bevist.

- Strasbourg-domstolen fandt, at dens undersøgelse af sagen ikke afslørede nogen overtrædelse af konventionen og afviste sagen som åbenlyst ubegrundet, lyder det i en pressemeddelelse fra domstolen.

Brevik er dømt for mordet på 77 mennesker ved at detonere en bombe i regeringskvarteret i Oslo og ved at skyde og dræbe unge på den socialdemokratiske ungdomslejr på øen Utøya.

Han afsoner en forvaringsdom på 21 år for massemordet den 22. juli 2011 i det topsikre Skien-fængsel, som ligger sydvest for Oslo.

Til dagligt har den 39-årige ekstremist ikke omgang med andre fanger. I stedet har det norske fængsel indrettet en lille lejlighed bestående af tre celler.

I sin celle er Breivik blevet kropsvisiteret flere hundrede gange, mens han var afklædt.

Og netop denne isolering og mange kropsvisiteringer er ifølge Breivik en krænkelse af hans menneskeret, som det fremgår af menneskerettighedskonventionens artikel 3 og 8.

I Oslo byret fik han i 2016 delvist medhold. Byretten lagde vægt på den langvarige isolation, og de begrænsede muligheder han havde for at klage over det.

Staten valgte at anke dommen, hvorefter Breivik tabte alle punkter i den norske landsret.

Dagens afgørelse ved Menneskerettighedsdomstolen er den samme, som det norske højesterets ankeudvalg kom frem til sidste sommer.

Også her fik Breivik sin sag afvist.

Højesterettens ankeudvalg begrundede afslaget med, at der ikke er grund til at betvivle den måde, som landsretten har fortolket den europæiske menneskerettighedskonvention.