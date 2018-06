Macron irettesatte teenager: Kald mig præsident eller monsieur

En video med Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, der stopper og taler til en teenager, som kaldte ham "Manu", er gået viralt på de sociale medier.

Den franske præsident blev filmet, da han går rundt i en folkemængde og giver håndtryk. Han stopper op, da en teenager tiltaler ham med ordene, "hvordan går det, Manu?"

- Kald mig "Republikkens præsident" eller "monsieur", siger han til drengen, som har brugt en forkortet udgave af præsidentens fornavn.

Emmanuel Macron tilføjer så:

- Den dag, hvor du ønsker at begynde en revolution, så få en eksamen og lær at klare dig selv først. OK? Så kan du begynde at lære andre noget.

Ordvekslingen fandt sted mandag ved en ceremoni til minde om Charles De Gaulles historiske appel til befolkningen om at yde væbnet modstand mod nazisternes tyranni i forbindelse med Anden Verdenskrig.

Macron delte videooptagelsen via det sociale medie Twitter, hvilket affødte en lang række reaktioner tirsdag.

Nogle roser præsidenten for at kræve respekt, mens andre kritiserer ham for at være arrogant.

Macron stillede op til en række selfies sammen med børn og unge, der deltog i mandagens ceremoni ved Mont Valerien mindesmærket i Suresnes uden for Paris.