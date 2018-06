Den verdenskendte teoretiske fysiker Stephen Hawking gik bort d. 14. marts i år i en alder af 76 år, efter at have levet med nervesygdommen Amyotrofisk lateral sklerose (ALS). Fredag mindes han ved en mindehøjtidelighed i Westminster Abbey i London, hvor der vil være omkring 1.000 mennesker til stede.

Det skriver BBC.

Under ceremonien bliver Hawkings aske placeret ved siden af andre store videnskabsmænd som Charles Darwin og Isaac Newton. Og bagefter skal en optagelse af fysikerens stemme sendes ud i rummet.

Stephen Hawking skal begraves ved siden af Isaac Newton

Efter mindehøjtideligheden vil en satellittransmission sende en optagelse af Hawkings stemme mod det nærmeste sorte hul. Stemmen akkompagneres af klassisk musik valgt af Hawkings datter. Datteren Lucy Hawking udtalte til BBC, at udsendelsen er en smuk og symbolsk handling, der skal skabe en kobling mellem farens tilstedeværelse på Jorden og hans ønske om at komme ud i rummet.

»Det er et budskab om fred og håb, om sammenhold og hvor vigtigt det er, at vi lever sammen i harmoni på denne planet,« sagde hun.

"Den danske Hawking": »Stephen Hawking var en stor inspiration«

Grunden til at Hawkings stemme skal rettes mod et sort hul er, at netop hans teorier om sorte huller har været nogle af hans vigtigste bidrag til forskningen. Det nærmeste sorte hul er ca. 3.500 lysår fra Jorden og bærer navnet 1A 0620-00.

Westminster Abbey vil resten dagen efter mindehøjtideligheden være åben for offentligheden, der altså får muligheden for at sige et sidste farvel til den folkekære fysiker.

1.000 almindelige mennesker fik muligheden for at deltage i mindehøjtideligheden efter en ansøgningrunde med over 25.000 tilmeldte. Gæsterne bliver budt velkommen af frivillige fra Handicap-OL fra 2012 i London.