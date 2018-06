Italien har lukket havne for skib med over 600 flygtninge

Italien har søndag valgt at nægte adgang til et privat redningsfartøj med flere end 600 flygtninge ombord, og har i stedet bedt Malta om at åbne dørene for skibet.

Det skriver Reuters.

Malta har dog afvist at tage imod skibet med den begrundelse, at ø-staten ikke har noget at gøre med redningsoperationen, og beslutningen kan betyde en mindre konflikt mellem de to lande.

Hjælpeorganisationen SOS Mediterranee, der ejer skibet, siger, at passagererne tæller 400 migranter, som den italienske flåde har samlet op fra synkefærdige både på Middelhavet.

Dertil kommer 229 andre, som mandskabet på redningsfartøjet har samlet op af vandet eller fra både, som er stævnet ud fra den nordafrikanske kyst.

Det er Italiens nye indenrigsminister, Matteo Salvini, der også er leder af det højreorientede parti Lega Nord, der har valgt at bede Malta om at lade skibet sejle i land.

»Malta tager ingen ind. Frankrig skubber folk tilbage ved grænsen, Spanien beskytter sin grænse med våben. Fra i dag vil Italien også begynde at sige nej til menneskesmugling,« skrev Salvini på Facebook.

Flere end 600.000 flygtninge har nået Italien via båd de seneste fem år. Antallet er dog faldet drastisk i 2018, men de seneste dage har der været en stigning i antallet af redningsaktioner.

Den europæiske velgørenhedsorganisation SOS Mediterranee skrev på Twitter søndag, at deres redningsskib Aquarius havde taget 629 ombord, herunder 123 uledsagede børn og syv gravide kvinder.

Passagererne blev ifølge SOS Mediterraneesamlet op langs Libyens kyst. Flere hundrede var blevet samlet op i vandet og derefter fragtet til skibet.

»Skibet er nu på vej nord mod en sikker havn,« skrev velgørenhedsorganisationen uden at specificere destinationen. Dog er stort set hver eneste af deres skibe endt i Italien over de seneste fem år.