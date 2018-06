Teenagere erkender flere stenkast på tyske motorveje

Tysk politi har anholdt to teenagere, som man mener står bag flere stenkast fra motorvejsbroer i Tyskland.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra politiet i Flensborg.

De to mænd på 18 og 19 år blev anholdt torsdag aften. De erkender, at de har stået bag talrige stenkast fra motorvejsbroer.

Området har været præget af stenkast fra broer siden februar i år.

Blandt andet blev en dansk kvinde kvæstet, da hendes bil blev ramt 8. maj.

Det skete, da kvinden kørte under en motorvejsbro ved Ellund på den tyske motorvej A7. Det er umiddelbart syd for motorvej E45 ved Padborg.

Granitstenen målte 25 gange 25 centimeter og blev efterfølgende fundet i midterrabatten.

- De mistænkes involvering i sagerne er nu genstand for yderligere undersøgelser, skriver politiet.

Den 18-årige og den 19-årige vil blive fremstillet for en dommer senere fredag, oplyser politiet.

Mændene kommer fra Nordtyskland.

Fyns Politi oplyste efter stenkastet med den danske kvinde i Tyskland, at man ville tage kontakt til sine tyske kolleger for at undersøge, om stenkastet havde forbindelse til et stenkast i 2016 ved Odense, der kostede en tysk kvinde livet.

I den danske sag mangler politiet dog fortsat et gennembrud.

Fredag oplyser vicepolitiinspektør Richardt Jakobsen fra Fyns Politi, at dansk politi fortsat er i kontakt med de tyske myndigheder.

- Vi har udvekslet oplysninger. Men vi har endnu ikke udvekslet oplysninger om de to anholdte. Men det er vi på vej til at få, siger vicepolitiinspektøren.

Politiet på Fyn har fredag ikke hørt noget om, at de to anholdte skulle have forbindelse til de fynske stenkast.

Tysk politi er ifølge Fyens Stiftstidende også opmærksom på, om der kan være en sammenhæng.

- Det er en del af vores efterforskning. Men på nuværende tidspunkt kan jeg ikke oplyse yderligere, siger Ulrike Stahlmann-Liebelt, der er ledende statsadvokat i Flensborg til avisen.

Fyns Politi har tidligere oplyst, at det mener, at en serieforbryder står bag flere stenkast på Fynske Motorvej, og efterforskningen har koncentreret sig om Tarup nær Odense.

Således stammede den betonsten, som i august 2016 dræbte en tysk kvinde i en bil på motorvejen, sandsynligvis fra Tarup Center.