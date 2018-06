USA-ambassadør i Berlin skal forklare sig efter interview: »Han opfører sig som en højreekstrem koloniofficer«

Efter blot få uger som USA's ambassadør i Berlin har Richard Grenell allerede gjort sig upopulær flere gange.

Senest efter et interview med det højredrejede medie Breitbart, hvori han kalder Østrigs unge kansler Sebastian Kurz »en rockstjerne« og siger om den konservative opblomstring, som han ser i Europa:

»Jeg har helt klart et ønske om at give andre konservative i hele Europa, andre ledere, styrke. Jeg mener, at der er en bølge af konservative politikker, som får fodfæste pga. venstrefløjens fejlslagne politikker.«

Han tilføjer:

»Der er ingen tvivl om, at det er en spændende tid for mig. Jeg kigger hen over landskabet og vi har meget at gøre endnu, men jeg tror, at valget af Donald Trump har givet folk styrke til at sige, at de ikke bare kan tillade den politiske klasse at bestemme på forhånd, hvem der skal vinde et valg og hvem der skal tille op.«

Ytringerne har fået det tyske udenrigsministerium til at indkalde ambassadøren til en samtale, hvor han skal forklare sin ord, og hvorvidt de er gengivet korrekt, skriver Spiegel.

For som ambassadør er det usædvanligt at udtrykke sig så politisk, og flere politikere påpeger da også, at han har misforstået sin rolle.

»Som ambassadør repræsenterer Grenell sit land, ikke sit parti,« siger Alexander Graf Lambsdorff, parlamentsmedlem for FDP til Spiegel.

Fra De Grønnes underigsordfører, Omid Nouripour, lyder det til samme medie:

»Det amerikanske folk bør kunne forvente partipolitisk neutralitet fra dets repræsentant. For han repræsenterer alle amerikanere, ikke kun Breitbart og Fox News. «

SPD's Rolf Mützenich mener, at man snarest bør gøre den amerikanske udenrigsminister Mike Pompeo opmærksom på ambassadørens opførsel, og endelig lyder det fra den tidligere SPD-formand Martin Schulz:

»Grenell opfører sig ikke som en diplomat, men en højreekstrem koloniofficer.«

For nylig var det Grenells tweet om den opsagte atomaftale med Iran, der fik tyskerne til at skærpe tonen.

»Som Donald Trump har sagt, vil USA’s sanktioner blive målrettet mod vigtige sektorer i Irans økonomi,« tweetede han og fortsatte: »Tyske virksomheder, der har forretninger i Iran, bør straks begynde at afvikle dem.«



Det fik Andrea Nahles, leder af SPD, til at sige, at det ikke er hendes »opgave, at give lektioner i diplomati og slet ikke til USA’s ambassadør, men han har muligvis brug for vejledning.«