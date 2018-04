EU-Kommissionen: Disse to lande bør vi overveje som nye medlemmer

Albanien og Makedonien er klar til at forhandle om medlemskab af EU.

Det siger EU-Kommissionen tirsdag i en anbefaling til medlemslandene i forbindelse med den årlige status over EU's udvidelsesproces.

EU's udenrigskommissær, Federica Mogherini, siger, at EU's udvidelsespolitik bygger på opfyldelsen af faste kriterier.

- I dag anbefaler kommissionen, at ministerrådet beslutter at åbne tiltrædelsesforhandlinger med Albanien og den tidligere jugoslaviske republik Makedonien, siger Mogherini.

Hun siger, at det er i EU's egen interesse at have en succesfuld udvidelsesproces.

- EU's udvidelsespolitik er for os en investering, siger Mogherini.

- Først og fremmest en investering i fred, sikkerhed, velstand og stabilitet i Europa, siger hun.

Det er første gang, Albanien bliver indstillet til EU-forhandlinger.

Til gengæld blev Makedonien indstillet første gang i 2009.

Men Grækenland blokerer for at gå i gang med forhandlingerne. Det skyldes en strid om navnet Makedonien.

Der er en græsk region, der bærer samme navn. Og Grækenland mener, at det kan opfattes, som om Makedonien gør krav på græsk territorium.

Forhandlinger er i gang for at finde en løsning. Striden blokerer også for, at Makedonien kan komme med i Nato.

EU's udvidelseskommissær, Johannes Hahn, siger, at uanset om EU indleder forhandlinger med Albanien og Makedonien eller ej, er der lang vej igen.

- Der er ingen genveje eller fribilletter til unionen, siger Hahn.

- Kvalitet kommer før hastighed, siger han.

EU åbnede forhandlinger om optagelse med Tyrkiet tilbage i 2005. Men de er gået helt i stå.

- Vores analyser viser desværre, at landet fortsætter med at tage store skridt væk fra unionen, siger udvidelseskommissæren.

Han siger, at det især gælder forholdene for retsstaten og de grundlæggende rettigheder.

- Kommissionen har igen og igen opfordret Tyrkiet til at vende udviklingen så hurtigt som muligt, siger Hahn.

EU indledte desuden optagelsesforhandlinger med Montenegro i 2012. Og med Serbien i 2014.

Bosnien-Hercegovina, der søgte om medlemskab i 2016, og Kosovo er mulige EU-kandidater i fremtiden.

EU-Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker, opfordrer til at give landene på det vestlige Balkan "et europæisk perspektiv". Ellers frygter han krig.

- Jeg ønsker ikke en tilbagevenden til krig på det vestlige Balkan, siger han.

Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, afviser nye udvidelser, før der er gennemført en reform af EU.

Et EU, der har svært ved at fungere med 28 og snart 27 medlemmer, skal ikke galoppere videre til over 30 med de samme regler, mener han.