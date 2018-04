Prins Harry og Meghan Markle har frabedt sig personlige bryllupsgaver

Ungarerne har bedt den nationalkonservative regering om at fortsætte, men det betyder ikke, at alle er enige med Viktor Orban.

Trump er på zigzag-kurs over for Syrien efter fyringen af Rex Tillerson, mener mellemøstekspert.

Julia Skripal er udskrevet. Rusland vil se beviser for, at hun handler af egen fri vilje.

Ledelsen på hospitalet indrømmer, at situationen er uholdbar.

Sidste år klagede 335 kunder over deres bank til Pengeinstitutankenævnet. Finans

Det er ikke umiddelbart klart, hvorfor Trumps rådgiver for indenlandsk sikkerhed forlader posten.

Undersøgelsen af Ruslands indblanding i den amerikanske valgkamp er nu nået til Trumps inderkreds. Spørgsmålet er, om præsidenten er på nippet til at fyre den særlige undersøger Robert Mueller.

Den tidligere danske målmands-stjerne langer ud i et interview med Fifa's øverste chef.

En tur i hestevogn efter bryllupsceremonien skal give offentligheden mulighed for at tage del i fejringen.

Det er en national festdag, siger minister om kongeligt bryllup, hvor pubber får lov til at holde længere åbent.

Gavelisten til prins Joachim og prinsesse Marie, der blev gift fire år senere, er ikke blevet offentligjort i samme detaljegrad. De fik dog bl.a. et egetræsbadekar, en bronzeskulptur og krukker udformet af den københavnske blomsterkunster Erik Bering.

I 2004 modtog kronprins Frederik og prinsesse Mary således over 1.800 gaver, som efterfølgende blev udstillet på Christiansborg. Gaverne omfattede bl.a. kostbare smykker, sølvtøj, Hans Wegner-møbler og Mega Mussel fra Royal Copenhagen til 36 kuverter.

Herhjemme er der tradition for en større gaveregn fra danske virksomheder, kunstnere og offentlige institutioner, når kongehuset inviterer til bryllupsgilde.

Parret har muligvis hentet inspiration fra prins William og hans daværende forlovede Kate Middleton, der forud for brylluppet i 2011 annoncerede en digital velgørenhedsfond, hvor dem, der måtte have lyst, kunne donere penge.

Listen over velgørende organisationer, som parret ikke har nogen formel tilknytning til, omfatter bl.a. organisationer for HIV-smittede børn, hjemløse, miljøet og kvinder, der arbejder i slummen i Mumbai.

»Prins Harry og frøken Meghan Markle er utrolig taknemmelige for den velvilje, de har oplevet, siden de annoncerede deres forlovelse, og de ser gerne, at så mange mennesker som muligt får gavn af den generøse ånd,« lyder det i en udtalelse på kongehusets hjemmeside .

I stedet opfordrer det britiske kongehus de mange gæster og andre glade givere, der vil markere dagen, til at overveje en donation til en af syv organisationer, som parret selv har udvalgt.

Når britiske prins Harry ventes at sige ja til sin udkårne, amerikaneren Meghan Markle, den 19. maj, ønsker parret sig ikke kunst til væggene eller nyt, blomstret stel.

Prins Harry og hans udkårne har besluttet, at 2.640 briter skal inviteres inden for murene på Windsor Castle, hvor vielsen vil finde sted den 19. maj. Foto: AP/Eddie Mulholland

790 tilskuere fik to timers mix af filosofi, psykologi og stand-up, da den populære psykologiprofessor holdt foredrag i Aarhus.

En bille indesluttet i rav er et vindue til fortiden, fortæller opdageren af billen.

I foråret skyder urter, svampe, bær og rødder frem i den danske natur. Thomas Laursen, der samler råvarer for Noma og er forfatter til bogen "Vild", giver gode råd.

Her er de ni skridt, der kan fjerne dig fra Facebook.

Kom ukrudt, skadedyr og insekter til livs uden at bruge sprøjtemidler i haven.

Romaner og rejsebeskrivelser giver en særlig indsigt i steders atmosfære, historie og kultur, og her er en læseguide til Australien.

