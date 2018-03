Video: Rusland har affyret Satans afløser

Når Rusland ikke har travlt med at gengælde udvisningen af over 150 diplomater, er der rigeligt med tid til at demonstrere landets kræfter.

Fredag offentliggjorde det russiske forsvarministerium en video, hvor man kan se testaffyringen af et nyt ballistisk missil. Det nye missil, der oprindeligt hedder Sarmat, skal udskifte Ruslands Veyevoda-missil, der i den vestlige verden går under navnet "Satan".

Rusland forbereder test af nyt missil, som kan »omgå alle eksisterende missilforsvarssystemer«

Det russiske forsvarsministerium testede missilet fredag i den nordvestlige del af Rusland i Plesetsk-kosmodronen, der var Sovjetunionens første rumfartscenter.

Ifølge The Economic Times udtalte Ruslands præsident, Vladimir Putin, tidligere i marts, at Sarmat vejer omkring 200 tons og har en langt bedre rækkevidde end Satan.

Sarmat kan flyve over Nord- og Sydpolen, og kan altså ramme mål verden over. Sarmat skal også bære flere atomvåben, der skal kunne hjælpe missilet med at afværge modangreb.

USA og Rusland vil gøre det lettere at bruge atomvåben Atomvåben skal gøres så små, at de også kan bruges

Videoen af den nye missil viser, hvordan Sarmat kommer op fra jorden, og lige efter den har nået op over jordens overflade, standser den kort, før den valfarter op i luften i en hvid sky af røg.

Testen af det nye missil kommer midt i en konflikt mellem Rusland og Vesten, der har resulteret i, at flere lande har udvist russiske diplomater og lukket konsulater. Rusland har svaret igen med at udvise et tilsvarende antal diplomater.

Få overblikket: Så mange diplomater udviser de forskellige lande Flere lande har mandag besluttet at udvise russiske repræsentanter efter giftangreb i England.

Efter en tidligere russisk spion blev forgiftet med en særlig sovjetisk nervegift i den engelske by Salisbury, er bølgerne gået højt.

Både England og USA mener, at det er Rusland, der står bag angrebet, og flere europæiske lande har valgt at udvise russiske diplomater i solidaritet med England.