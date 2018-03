85-årig overlevede Holocaust: Blev formentlig offer for unge mænds jødehad

To unge mænd er blevet tiltalt for drabet på en 85-årig kvinde i Frankrigs hovedstad, Paris.

Det skriver The Independent.

Liget af kvinden, Mireille Knoll, blev fredag fundet i den 85-åriges egen lejlighed. Det har siden vist sig, at hun var blevet stukket ihjel med adskillige knivstik, hvorefter man havde sat ild til lejligheden og efterladt hende der.

Efter Anden Verdenskrig bosatte Mireille Knoll sig i Paris sammen med en anden Holocaust-overlever. Han døde i begyndelsen af dette århundrede, og siden da har hun boet alene. Foto: Christophe Ena/AP

Den ene af de to, der er tiltalt for drabet, var nabo til Mireille Knoll. Fransk politi formoder, at motivet til drabet kan være antisemitisk (udtalt had til jøder, red.).

Ny nazisangbog skaber ballade i østrigsk regeringsparti

Som barn lykkedes det Mireille Knoll at undslippe Holocaust trods hendes jødiske baggrund.

Tusindvis af franske jøder blev ellers sendt til opsamlingsstedet Velodrome d’Hiver, hvorfra de blev sendt videre til forskellige koncentrationslejre under Anden Verdenskrig.

Frankrig rummer den største population af jøder i det vestlige Europa. Således bor der i dag i omegnen af 400.000 jøder i landet.

Frankrigs øverste rabbiner (jødisk religiøs leder, red.), Haim Korsia, beskriver Mireille Knolls død som »grufuld«.

Jødiske ledere har desuden offentliggjort, at man planlægger at gennemføre en såkaldt march til minde for den 85-årige.

Hagekors og hadefuld brand på treårsdag: »Det peger direkte i retningen af jødehad« Franske jøder blev mødt med hadefulde gerninger på symbolsk mindedag.

De senere år har de franske jøder flere gange henledt opmærksomheden på, at antallet af antisemitiske forbrydelser er steget i Frankrig.

I 2015 ødelagde flere gerningsmænd f.eks. 250 gravstene på en jødisk kirkegård i det østlige Frankrig.

Det skete blot få dage efter, at fire jøder var blevet dræbt under et angreb i et kosher-supermarked i Paris.

Mireille Knolls død skete præcis ét år efter drabet på den 65-årige franskmand Sarah Halimi-Attal. Også her formodes motivet at have været antisemitisk.