Ny nazisangbog skaber ballade i østrigsk regeringsparti

Det højrenationale regeringsparti Frihedspartiet (FPÖ) i Østrig ser ud til at være ramt af endnu en skandale, skriver avisen Kurier.

For anden gang på blot en måned kommer det frem, at en person i partiet har tilknytning til en studenterforening, hvor man hyggede sig med antisemitiske sange.

Formanden for den næsten 150 år gamle studenterforening Bruna Sudetia, hvor man har sunget jødehadske sange, hedder Herwig Götschober.

Götschober arbejder med sociale medier i transportminister Norbert Hofers ministerium.

Hofer (FPÖ) var tæt på at blive Østrigs præsident under præsidentvalget i 2016.

Nazi-sangbog trækker tråde til Østrigs regering

Frihedspartiet sidder i regering med Folkepartiet (ÖVP), som er Østrigs største parti.

I sangteksterne fra Bruna Sudetia finder man blandt andet en sang med teksten: "Giv gas gamle tyskere, vi kan nå op på den syvende million" med tilsyneladende henvisning til jødeudryddelsen, skriver Kurier.

Seks millioner jøder blev dræbt af det nazistiske regime under Anden Verdenskrig. Mange blev dræbt i gaskamre i de nazistiske udryddelseslejre.

For få uger siden måtte Udo Landbauer trække sig fra alle politiske poster i FPÖ, da det var blevet offentlig kendt, at han som tidligere næstformand for en studenterforening blev knyttet til lignende nazistiske sangtekster.

Ny højreorienteret regering er indsat i Østrig

Landbauer var for nylig kandidat for FPÖ ved et lokalvalg i delstaten Niederösterreich.

Landbauer har sagt, at han er offer for en heksejagt. Alligevel trak han sig fra alle sine politiske poster, og han suspenderede efterfølgende sit medlemskab af Frihedspartiet.

I begyndelsen af februar besluttede Østrigs konservative kansler, Sebastian Kurz, at sætte ind over for studenterforeningen.