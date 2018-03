Franske fugle forsvinder i hobetal

De seneste femten år er antallet af fugle i det franske landskab faldet med en tredjedel ifølge en rapport fra det franske National Centre for Scientific Researh (CNRS).

Det skriver The Guardian.

Frankrigs Nationalmuseum, der er medforfatter på rapporten kalder rapportens resultat for en krise der nærmer sig en "miljømæssig katastofe".

Forskerne bag rapporten mener ikke, at problemet ligger i, at fuglene bliver forgiftet. Det handler ifølge dem snarere om, at den mad de indtager, er væk. Fuglene afhænger nemlig af insekter som føde.

Ulovlig insektgift har taget livet af havørn

De mener, at den primære synder, når det kommer til insekternes forsvinden, er pesticider, der bliver brugt på store områder af monokulturafgrøder. Monokultur er en den typiske form for dyrkning, hvor man dyrker en bestemt planteart på et større areal gennem længere tid, f.eks. majs eller hvede.

På trods af, at den franske stat har en 2020-plan, der tydeligt beskriver, at brug af pesticider skal halveres inden 2020, så er salget af pesticider steget.

Studiet, der i høj grad har været afhængig af hundredevis af frivillige ornitologer, indikerer, at nedgangen i antallet af fugle for alvor tog fart i 2016 og 2017.

Men selvom størstedelen af arterne er faldet i antal, er der en enkelt succeshistorie. Den hvide stork. Man mener, at grunden til storkens stigende udbredelse er, at flere franske byer har lavet falske ynglesteder til storkene.

Fakta: Ulovlige gifte har kostet mindst 53 fugle livet

Og også på dansk jord har der været en nedgang i fuglepopulationen. Optællinger fra Dansk Ornitologisk Forenings Atlas-projekt viser, at der er en tydelig nedgang i flere arters udbredelse.

Atlas III, der er den nyeste optælling, har til mål at dokumentere udbredelsen alle ynglende fuglearter i Danmark. Resultaterne fra optællingen sammenlignes med tal fra tidligere år, og derved ses en udviklingstendens for de forskellige arter.