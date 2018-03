En ministers Facebook-opslag kan koste den norske regering livet

Det tog sin tid, men den norske justitsminister, Sylvi Listhaug, fra Fremskridtspartiet (Frp) har sagt undskyld.

En undskyldning, som skulle formuleres på fire forskellige måder, før oppositionen alligevel erklærede, at den ikke var tilfreds. Derfor vedtog et flertal i Stortinget i sidste uge en »hård kritik« mod Listhaug for at fremsætte »urigtige og krænkende påstande knyttet til bekæmpelse af terror i Norge.«

Og tirsdag skal Stortinget så stemme om et mistillidsvotum mod ministeren. I sidste ende kan det betyde, at regeringen går af.

Ministerens brøde?

Den 9. marts skrev hun på Facebook:

»Ap (Arbejderpartiet, red.) mener, at terroristernes rettigheder er vigtigere end national sikkerhed.«

Teksten stod hen over et billede af kampklædte, bevæbnede og maskerede krigere.

»Like og del,« lød det derudover på billedet.

Årsagen var, at Ap var et af flere, blandt dem regeringspartiet Venstre, som havde nedstemt et forslag fra Højre og Frp om, at man skulle kunne fratage statsborgerskabet fra personer, som, man mener, udgør en trussel mod nationen. Uden om en domstol.

Men ministerens indlæg blev mødt med voldsom kritik af både oppositionen, Højre og Venstre samt overlevende fra terrorangrebet på Utøya. Et angreb, som var rettet mod Ap's ungdomsorganisation.

For sagen handler om mere end bare et Facebook-opslag. Med sin påstand om, at Ap vægter terroristernes rettigheder højrere end nationens sikkerhed, mener flere nemlig, at Listhaug legitimerer en holdning om, at partiet er landsforræderisk. En holdning, som fik Anders Behring Breivik til at dræbe 77 mennesker.

Statsminister Erna Solberg nægtede først at gå i rette med sin minister, men har siden undskyldt på regeringens vegne.

Flere partier har gjort det klart, at Erna Solberg kan redde situationen, hvis hun placerer Sylvi Listhaug på en anden post, men statsministeren har udtrykt tillid til Listhaug, og Fremskridtspartiet har afvist denne løsning.

Til gengæld erfarer flere norske medier, at Solberg agter at gøre det til et såkaldt kabinetsspørgsmål. Hvis Stortinget erklærer mistillid til justitsministeren og kræver hendes afgang, vil hele regeringen således gå af.

Sylvi Listhaug har siden slettet indlægget, men kun fordi det viste sig, at billedets rettighedshavere ikke ville have, at det blev brugt til politiske ytringer, forklarede hun på Facebook.

Fredag lagde hun så et billede ud, der viste et mindre blomsterhav på hendes kontor. Blomster fra folk, der støttede ministeren. Men blandt dem var også personer fra højreekstreme grupper, pointerede nogle, hvorfor Listhaug måtte ud og tage afstand fra disse.

Både Sylvi Listhaug og regeringens skæbne afgøres senest tirsdag. Her ventes oppositionen at stemme for et mistillidsvotum. Men uden støttepartiet Kristeligt Folkeparti vil der ikke være flertal for mistilliden.

Og her er man i syv sind. For på den ene side støtter Kristeligt Folkeparti Erna Solberg som statsminister, men på den anden side kan man ikke tolerere Sylvi Listhaugs opførsel.

Mandag holder Kristeligt Folkeparti krisemøde, hvor man skal tage stilling til mistillidsspørgsmålet.