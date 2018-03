Boris Johnson: Ruslands benægtelser er helt absurde

Ruslands afvisninger af at have noget at gøre med giftangrebet på en tidligere spion og hans datter i den sydengelske by Salisbury bliver mere og mere absurde.

Sådan lyder det mandag fra den britiske udenrigsminister, Boris Johnson, ved ankomsten til et EU-møde i Bruxelles.

- De russiske benægtelser bliver stadig mere absurde, siger Boris Johnson.

Han siger, at 12 år efter mordet i London på den afhoppede russiske efterretningsofficer Aleksandr Litvinenko "narrer de ikke længere nogen".

Boris Johnson siger, at Rusland har givet flere vidt forskellige svar på, hvad der er sket med nervegiften novichok, som blev brugt til angrebet.

Nervegiften er oprindelig udviklet af Sovjetunionen under den kolde krig.

Nogle gange siger de, at de aldrig har haft novichok, siger Johnson. Andre gange at alle lagre er ødelagt. Og atter andre gange at noget på mystisk vis er forsvundet til andre lande.

- Det er en klassisk russisk strategi at forsøge at skjule sandhedens nål i en høstak af løgne og forvirring, siger Boris Johnson.

EU's udenrigschef, Federica Mogherini, siger, at Boris Johnson mandag vil orientere sine EU-kolleger om giftangrebet, der fandt sted 4. marts.

- Hvad der er fuldstændig klart, er vores fulde solidaritet med Storbritannien og vores ekstreme bekymring over, hvad der er sket, siger Mogherini.

- Det er virkelig uacceptabelt, siger hun.

Udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) siger, at Danmark er klar til at "stå skulder ved skulder med briterne".

Men han vil ikke inden EU-mødet begynde at tale om muligheden for nye sanktioner mod Rusland.

- Der er rigtig mange ting, som russerne gør i øjeblikket, der er helt uacceptable, siger Samuelsen.

Udenrigsministeren vil i første omgang høre, hvad Boris Johnson selv har at sige.

- Hvilke signaler kommer der fra briternes side? Det er jeg meget spændt på at høre, siger Samuelsen.