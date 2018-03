Enken til poloniumdræbte Litvinenko om britisk reaktion: »Det er ikke nok«

I 2006 blev Marina Litvinenkos mand, den tidligere russiske efterretningsofficer Aleksander, dræbt, da han indtog det radioaktive middel polonium 210. Stoffet var formentlig blevet hældt i hans te under et møde med to russiske agenter på et London-hotel.

Først 10 år senere fastslog en rapport fra en britisk dommerundersøgelse, at den russiske præsident, Vladimir Putin, sandsynligvis godkendte drabet.

Den daværende britiske indenrigsminister, Theresa May, annoncerede, at man ville indefryse midler tilhørende de to mænd, der blev udpeget som ansvarlige for drabet, og udsende en arrestordre på dem via Interpol. Fire diplomater blev desuden udvist.

Dengang mente Marina Litvinenko langt fra, at det var nok. Og det mener hun heller ikke, at den britiske respons på giftangrebet mod eksspionen Sergej Skripal og hans datter, Julia, er.

Til Reuters siger hun, at Storbritannien bør indføre hårdere og mere vidtrækkende personlige sanktioner mod enkelte russere. For sanktioner mod den russiske stat vil blot blive fremstillet som et angreb på den almindelige russer, lyder det.

Theresa May, som siden er blevet britisk premierminister, meddelte onsdag, at man vil udvise 23 russiske diplomater, der i virkeligheden arbejder som agenter.

Samtidig bliver de britisk-russiske forbindelser skåret ned til et minimalt niveau. En invitation til Ruslands udenrigsminister, Sergej Lavrov, trækkes tilbage, og ingen britiske ministre eller kongelige vil overvære VM i fodbold i Rusland. Derudover vil man indefryse russiske aktiver, hvis de vurderes at udgøre en trussel mod borgere i Storbritannien.

»Jeg mener, at man bør gøre mere. Det er ikke nok,« siger Marina Litvinenko til Reuters.

Hun anerkender, at reaktionen både er hårdere og kommer hurtigere end i hendes mands tilfælde, men er stadig ikke tilfreds.

»I behøver ikke at spille efter de samme regler som Putin, for I vil aldrig vinde. Men I skal ikke vise, at I er bløde, og at I accepterer alt, der sker i jeres land, selv efter det, der skete med min mand,« lyder det.

Litvinenko var tidligere officer i efterretningstjenesten FSB, men levede i eksil i Storbritannien. Samme år, som han blev dræbt, blev Sergej Skripal dømt for spionage i Rusland.

I 2010 blev Skripal som en del af en fangeudveksling udleveret til Storbritannien og blev sammen med sin datter fundet livløs på en bænk i den engelske by Salisbury søndag. De to er fortsat i kritisk tilstand efter at have været udsat for nervegiften Novichok, som det russiske militær har udviklet.

Briterne mener, at den russiske stat med al sandsynlighed står bag giftangrebet, men russerne benægter, som det gjorde det i Litvinenko-sagen enhver involvering.