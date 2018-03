Forsker: Theresa Mays udvisning af 23 diplomater er helt efter bogen

Når den britiske premierminister, Theresa May, udviser 23 russiske diplomater, trækker invitationen til den russiske udenrigsminister tilbage og holder ministre og kongelige fra VM i fodbold, er det helt i tråd med, hvordan briterne tidligere har ageret i spionsager, hvor Rusland har været involveret.

Det siger seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS) Hans Mouritzen.

»Af alle de europæiske stormagter har briterne det køligste forhold til Rusland.«

Storbritannien udviser 23 russiske diplomater

Ifølge Hans Mouritzen skyldes det formentlig Storbritanniens rolle under Den Kolde Krig, hvor landets efterretningstjeneste MI6 spillede en meget aktiv rolle. Briterne var også blandt dem, som reagerede kraftigst, da Rusland invaderede Georgien i 2008.

Han forklarer, at tilbagetrækningen af invitationen af udenrigsminister Sergej Lavrov, er en naturlig følge af de 23 diplomaters udvisning. Og han hæfter sig ved, at det officielle Storbritannien heller ikke var til stede ved åbningen af Vinter-OL i Sotji i 2014.

»Og det var endda nogle uger før annekteringen af Krim,« siger Hans Mouritzen, som mener, at sagen ville være mere alvorlig, hvis man holdt det britiske landshold hjemme.

Dropper England fodbold-VM? Rusland risikerer udvisning, boykot eller ligefrem en Nato-reaktion, hvis ikke Storbritannien i dag får en passende forklaring på giftangreb.

Dermed ser han heller ikke umiddelbart, at den seneste udmelding fra Theresa May vil få voldsomme konsekvenser, udover at Rusland formentlig vil svare igen ved at udvise britiske diplomater.

Theresa May meddelte, at man agter at udvise 23 diplomater, der er identificeret som »ikkeerklærede« efterretningsfolk, med andre ord spioner, ligesom man vil indefryse russiske aktiver »hvor vi har beviser for, at de kan bruges til at true britiske statsborgere eller andre borgere i landet.«

Nato forlanger svar fra Rusland om giftangreb mod eksspion

Hans Mouritzen kalder det »en gummiparagraf,« når Theresa May kun vil indefryse aktiver, der vurderes at udgøre en trussel, og mener, at tiltaget ville være langt mere alvorligt, hvis hun ikke havde tilføjet trusselselementet.

Mays udmelding kommer efter forgiftningen af den russiske eksspion Sergej Skripal og dennes datter Julia, som, briterne mener, at Rusland »højst sandsynligt« står bag. De to blev forgiftet med nervegiften Novichok, som det russiske militær har udviklet.

Rusland afviser enhver form for medvirken i sagen.

Rusland kalder udvisning af diplomater uacceptabelt

Samtidig har briterne indkaldt til hastemøde i FN's Sikkerhedsråd onsdag. Et møde, som Hans Mouritzen ikke regner med, at der vil komme nogen resolution ud af.

»Russerne vil jo nok nedlægge veto,« konstaterer han og kalder det en »krig om verdensopinionen,« som Rusland ser ud til at tabe.

Endelig pointerer Hans Mouritzen, at sagen kommer »utrolig belejligt« for Theresa May, fordi den tager opmærksomheden fra de konfliktfyldte brexitforhandlinger og det porøse forhold til USA.

»Sagen kan genskabe forholdet til de andre vestlige lande, og den kan også styrke Mays skrøbelige position i britisk politik.«