Nato forlanger svar fra Rusland om giftangreb mod eksspion

Nato-landene opfordrer Rusland til at samarbejde om at besvare alle spørgsmål om giftangrebet i den britiske by Salisbury.

Det siger Nato i en udtalelse, hvor alliancen samtidig udtrykker solidaritet med Storbritannien og dyb bekymring over giftangrebet.

- De allierede udtrykte dyb bekymring over den første offensive brug af nervegift på alliancens territorium siden grundlæggelsen af Nato, hedder det i udtalelsen.

Storbritannien udviser 23 russiske diplomater

Storbritannien har onsdag på et møde med Nato-landenes ambassadører i Bruxelles orienteret om angrebet 4. marts.

Angrebet var rettet mod den tidligere russiske spion Sergej Skripal, der nu bor i Salisbury, og hans datter.

Nervegiften, der blev brugt, er identificeret som midlet Novichok. Det blev udviklet af det sovjetiske militær under den kolde krig.

Nato opfordrer Rusland til fuldt samarbejde med Organisationen for Forbud mod Kemiske Våben med oplysninger om Novichok-programmet.

- De allierede er enige om, at angrebet var et klart brud på internationale normer og aftaler, hedder det i udtalelsen fra Nato.

Storbritannien gentog på Nato-mødet i Bruxelles, at det er "meget sandsynligt", at Rusland står bag angrebet.

Desuden sagde briterne, at det var "et vilkårligt og hensynsløst angreb mod Storbritannien, der udgjorde en fare for uskyldige civiles liv".

Natos generalsekretær, Jens Stoltenberg, hilser det på Twitter velkommen, at de allierede udtrykker fuld solidaritet med Storbritannien og er klar til at hjælpe efter angrebet i Salisbury.

Organisationen for Forbud mod Kemiske Våben overvåger efter aftale med FN, at den internationale konvention mod kemiske våben bliver overholdt.

Konventionen forbyder udvikling, overdragelse og brug af kemiske våben.

- Nato betragter enhver brug af kemiske våben som en trussel mod international fred og sikkerhed, hedder det i udtalelsen.

Tidligere onsdag skrev EU-præsident Donald Tusk på Twitter, at det formentlig er Moskva, der står bag angrebet i Salisbury.

Også han udtrykte "fuld solidaritet" med den britiske premierminister, Theresa May.

Samtidig sagde Tusk, at han er klar til at sætte giftangrebet på dagsordenen for EU-topmødet i næste uge.