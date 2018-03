Til evigt minde om Stephen Hawking: Det skal der stå på hans gravsten

Den berømte astrofysiker og professor Stephen Hawking døde tidligt onsdag morgen.

Ingen tvivl om, at Stephen Hawking var et anerkendt geni. Allerede som 23-årig begyndte han at publicere videnskabelige artikler og gennem sin forskning fandt ham frem til flere banebrydende teorier om rummets sorte huller og singulariteter.

Bestræbelserne på at blive klogere på astronomiens forunderlige univers fyldte angiveligt så meget i Stephen Hawkings verden, at han i forbindelse med sin 60-års fødselsdag ønskede at få en bestemt ligning nedfældet på sin gravsten post mortem.

Det skriver Independent.

Du kan herunder se det mindesmærke, der på sin helt egen måde skal pryde astrofysikeren gravsten.

Ligningen beskriver den såkaldte Hawking-stråling, der altid har været astrofysikerens kongstanke. Her følger en meget kort forklaring på, hvad den egentligt betyder.

Det store S står for entropi, som er et mål for graden af uorden i et system, mens de resterende kalkuler er nødvendige for at kunne beregne entropien.

Her tages der blandt andet højde for lysets hastighed (c) og Newtons konstant (G), hvilket også er et vidnesbyrd om, at Stephen Hawking brugte flere forskellige elementer fra kvantefysikken i sin forskning.

Selvom ligningen synes kompliceret, er den samtidig et håndgribeligt udtryk for den tanke, der holdt Stephen Hawking beskæftiget gennem hele livet.

At sorte huller slet ikke er så sorte, men derimod kan udsende varmestråling, fordampe og helt forsvinde til sidst.

Stephen Hawking beskrev første gang opdagelsen i 1975 i artiklen "Particle Creation by Black Holes", og den har siden skabt bedre forståelse for ikke kun sorte huller, men også hvordan universet forandrer sig over tid.