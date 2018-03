Skørt men sandt: Strid på Balkan får ure i Vestdanmark til at gå for langsomt

Det er ikke dit ur, der er noget galt med. Men i øjeblikket går digitale ure i Jylland og på Fyn langsommere end på Sjælland.

Ja, faktisk er elektriske urværker i det meste af Europa påvirket af en besynderlig sag, som betyder, at mange ure er små seks minutter bagud.

Det lyder helt skørt, men den er god nok: Forsinkelsen skyldes en politisk strid på Balkan.

Her nægter serberne simpelthen at levere nok strøm til Kosovo, og dét underskud har så forplantet sig ud i hele det kontinentaleuropæiske elnetværk, der strækker sig over 25 lande fra Spanien i vest til Tyrkiet i øst og til Danmark i nord − dog ikke Sjælland, som i stedet er forbundet med Skandinavien.

Problemet er opstået, fordi Kosovo har brugt mere el en forventet - eller hvad der svarer til 113 gigawatt-timer siden januar - uden at samme mængde strøm er blevet tilført systemet. Striden går på, hvem der skal kompensere for underskuddet.

Normalt ligger gennemsnitsfrekvensen konstant på 50 hertz, men de seneste tre måneder er den faldet til omkring 49,996 hertz på grund af underskuddet på Balkan.

Det europæiske el-netværk:

Det gullige område på kortet viser hvilke lande, der er forbundet af det store, europæiske elnetværk, som løber igennem det meste af det kontinentale Europa. Jylland og Fyn er en del af netværket, mens Sjælland er forbundet til Sverige. Kort: ENTSO-E

Falder frekvensen ét sted, har det konsekvenser andre steder. Og det får altså ure, der styres af elforsyningens frekvens, til at gå forkert. Det kan for eksempel være dit vækkeur på natbordet eller uret på din mikroovn eller radio. Tilsvarende vil disse ure gå for hurtigt, hvis frekvensen er for høj.

Quartzurværker er ikke ramt.

Oplysningerne om miseren kommer fra det europæiske netværk af el-forsyningsvirksomheder, ENTSO-E, som understreger, at man aldrig før har oplevet noget lignende i den europæiske elforsyning.

Selvom man kan trække på smilebåndet, er der en alvorligere side til sagen, der illustrerer, at hele Europas elnetværket er sårbart over for regionale stridigheder.

Tirsdag opfordrede ENTSO-E derfor til at finde en politisk løsning på Balkan-striden hurtigst muligt, og efterlyste at andre europæiske lande om nødvendigt trådte til.

»Det er de politiske uenigheder mellem de serbiske og kosovoske myndigheder, som har medført den observerede påvirkning af elektriciteten. Hvis ikke der findes en politisk løsning, er der risiko for, at afvigelsen fortsætter,« skrev forsyningsnetværket en pressemeddelelse.

Torsdag oplyste ENTSO-E så, at striden mellem Serbien og Kosovo var blevet løst − forstået på den måde, at strømunderskuddet var rettet op og "ulykken" standset. Fejlen på urene mangler dog stadig at blive udbedret, og der kan tilsyneladende gå endnu nogle uger, før Europa igen er på samme tid.

»ENTSO-E forsøger i tæt dialog med Europa-Kommissionen at finde en holdbar og langsigtet løsning, så dette ikke sker igen,« skriver elnetværket.

Et tip her til sidst: De fleste digitale ure kan stilles manuelt, så de går korrekt, men husk i så fald at stille det tilbage igen, når frekvensen på et tidspunkt er tilbage på de normale 50 hertz.

Om ikke andet har du nu en god undskyldning, hvis du kommer lidt for sent på arbejde.