Kim Walls mor i Facebook-opslag: »Gennem det her vil Kim leve længe, længe endnu«

På dagen, hvor retssagen mod Peter Madsen, der er tiltalt for drabet på svenske Kim Wall, blev indledt, nåede mindefonden for den selvsamme svensker sit mål.

Det oplyser Kim Walls mor, Ingrid Wall, på Facebook. Hun takker i den forbindelse for den store støtte, som fonden har fået.

»Gennem det her vil Kim leve længe, længe endnu. Det er vidunderligt, at vi når vores mål på den internationale kampdag og også den første dag i retssagen i København,« lyder det bl.a. i opslaget fra Ingrid Wall.

"Kim Wall Memorial Fund" har til formål at støtte kvindelige journalister, der vil dække subkulturer, som Kim Wall selv gjorde det.

Målet var at indsamle 200.000 dollars svarende til knap 1,2 mio. kr.

Mere end 2.200 har, siden fonden blev stiftet den 5. september sidste år, doneret forskellige beløb, og man nåede altså målet torsdag. I skrivende stund er der blevet doneret i alt 200.965 dollars.

Pengene fra mindefonden skal efter planen gå til foreningen International Women's Media Foundation. Via den kan kvindelige ansøgere få et stipendium på ca. 30.000 kr., som bl.a. kan dække rejseudgifter og forsikring i forbindelse med journalistiske reportager.

Kim Walls forældre har oprettet fond i datterens navn

Tidligere på ugen fortalte Ingrid Wall, hvorfor det har været vigtigt for hende og den øvrige familie at oprette fonden i deres afdøde datters navn.

»For alle bliver det her en måde at kunne fokusere på at komme videre, i stedet for at det hele sluttede den aften i ubåden. Det betyder, at hun kommer til at leve videre,« sagde moderen til det svenske nyhedsbureau TT ifølge Aftonbladet tirsdag.

Retssagen mod Peter Madsen forventes endeligt afsluttet den 25. april. Næste retsmøde kommer efter planen til at foregå den 21. marts.