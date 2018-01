Kim Walls forældre har oprettet fond i datterens navn

Forældrene til den svenske journalist Kim Wall, som i august sidste år blev dræbt, har oprettet en fond i hendes navn.

Fonden har til formål at støtte kvindelige journalister, der vil dække subkulturer, som Kim Wall gjorde det.

»Der kommer sikkert anker og diskussioner, og det er smerteligt, når alle detaljer kommer frem, uanset hvor offentlig retssagen bliver. Men trods alt finder de trøst og en vis glæde i at få lov til at nævne hendes navn i den efterhånden ganske store fond,« fortæller forældreparrets talsperson og præst, Gustaf Centervall, til TV 2.

Anklager: Kim Wall blev stukket flere gange i underlivet, mens hun var i live

Mindefonden blev stiftet tilbage i september 2017 og har ifølge TV 2 indtil videre indsamlet 150.000 dollars, hvilket svarer til knap 1 mio. kr.

Ifølge Gustaf Centervall er forældrene naturligvis meget påvirket af datterens død, men finder en form for trøst i fonden.

»Der er stadig mange spørgsmål om Kim Walls død, som vi mangler at få besvaret, men vi og resten af verden får ikke Kim tilbage. Hendes rejse sluttede her, og vi er blevet berøvet de mange ufortalte historier, som hun ville elske at fortælle os. Menneskeheden har brug for flere modige kvinder som Kim. Kvinder, som vil og tør fortælle de svages historie, og dermed gør denne verden til et bedre sted at leve. Kim vi savner dig,« lød det i november sidste år fra Kim Walls mor, Ingrid Wall, i forbindelse med en mindehøjtidelighed for Kim Wall på Columbia University.

Pengene fra mindefonden skal gå til foreningen International Women's Media Foundation.

Overblik: Journalist blev parteret i Peter Madsens ubåd

Tirsdag blev dele af anklageskriftet mod den drabstiltalte ubådsbygger Peter Madsen offentliggjort.

Den 47-årige Peter Madsen er tiltalt for drabet på Kim Wall samt for usømmelig omgang med lig, partering, andet seksuelt forhold end samleje af særlig farlig karakter samt for to grove overtrædelser af lov om sikkerhed til søs.

Ifølge hans forsvarsadvokat, Mette Grith Stage, nægter ubådsbyggeren fortsat at have dræbt den svenske journalist samt i tiltalen om andet seksuelt forhold end samleje. Han har dog tidligere erkendt at have parteret hendes lig.

Nedenfor kan du se en video, som familien til Kim Wall står bag.