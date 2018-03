Vælger til JP i Italien: »Der er ingen af dem, der har kunnet give os det, vi drømmer om«

Søndagens valg i Italien er et vigtigt valg. Ikke alene for Italien - men for stabiliteten i hele Europa.

Det er meget sandsynligt, at Italien ender med en EU-skeptisk regering. På den ene side står Femstjernebevægelsen, som gerne ser EU's finanspagt ophævet. På den anden side findes koalitionen bestående af Silvio Berlusconis parti Forza Italia og de meget EU-kritiske partier Lega og Fratelli d'Italia (De italienske brødre).

Italien er eurozonens tredjestørste økonomi. Så det er ikke uden grund, at valgkampen har mødt stor europæisk opmærksomhed, da udfaldet har betydning for resten af Europa.

Nu er valgstederne åbne, og klokken 12:00 havde omtrent 19% af de stemmeberettigede italienere været en tur forbi valgstederne, der lukker kl. 23:00 søndag aften.

Men mange italienere har valgt, at de i stedet vil blive hjemme og dermed vise deres utilfredshed med det politiske landskab.

»Folk er simpelthen hamrende trætte af både politik og politikere,« fortæller Jyllands-Postens korrespondent Jette Elbæk Maressa, der befinder sig Syditalien, hvor de større partier har brugt en stor mængde energi på at samle stemmer i valgkampens sidste dage.

Hun har søndag morgen talt med to vælgere, hvoraf den ene sætter sit kryds ved Femstjernebevægelsen, og den anden ikke har i sinde at stemme. Et billede, som ifølge Jette Elbæk Maressa, beskriver den generelle folkestemning godt.

»Italienerne vil have forandring. "Nu har vi prøvet højrefløjen, vi har prøvet venstrefløjen. Der er ingen af dem, der har kunnet give os det, vi drømmer om. Nu prøver vi Femstjernebevægelsen." Det er jo en form for proteststemmer,« lyder det fra Jette Elbæk Maressa, inden hun fortæller om den anden gruppe, som ikke vil stemme:

»Dem, jeg har talt med, siger, "hvad nytter det? Der er jo ingen af dem her, der dur til noget. Jeg vil vise min protest mod hele det politiske system ved ikke at stemme."«

Hun forklarer, at andre føler sig »politisk hjemløse«, da de ikke mener, at nogle af partierne rigtigt repræsenterer deres holdninger. De, der hører til på venstrefløjen mener, at det regerende parti, Partito Democratico, er for moderate. Mens mange på højrefløjen er skeptiske overfor Silvio Berlusconis koalition.