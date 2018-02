Advokater: Terrortiltalt holder det belgiske retssystem for nar

Den terrortiltalte Salah Abdeslam er torsdag udeblevet fra et retsmøde i Belgien, hvor han er hovedpersonen i en retssag om skud mod politibetjente.

Sagen er en forløber for en retssag, der venter ham i Frankrig, hvor han er tiltalt som den eneste overlevende for angrebet i Paris i november 2015, hvor 130 mennesker mistede livet.

Inden retsmøderne i Belgien har politiet måtte iværksætte ekstraordinære sikkerhedsforanstaltninger for at kunne gennemføre retssagen mod Abdeslam.

Blandt andet er Abdeslam blevet ført til et højprioritets-fængsel nær den belgiske grænse, så han hver dag kan køres fra Frankrig til retsbygningen i Bruxelles.

Torsdag er utilfredsheden blandt de belgiske advokater stor, efter at Abdeslam har valgt at udeblive fra retsmødet, hvor hans forsvarsadvokat skal fremlægge sit forsvar.

- Attituden trætter mig, siger Tom Bauwens, der er advokat for to af de tre politimænd, som Abdeslam er anklaget for at have skudt mod i marts 2016, få dage inden han blev anholdt af politiet.

- Han gør nar af loven, og han gør nar af alle. Han vil ikke anerkende retten, og han vil ikke anerkende vores love, siger advokaten.

Allerede ved det første retsmøde mandag, nægtede Abdeslam at svare på dommerens spørgsmål og erklærede, at tavsheden var hans våben, og at han satte sin lid til Allah.

"Terroristernes udlejer" nægter sig skyldig: »Jeg troede, at alle var døde« Terrorist eller tåbe? Den første retssag med forbindelse til terrorangrebet i Paris i november 2015 er i fuld gang.

Abdeslams belgiske advokat, Sven Mary, har torsdag sagt i retten, at han repræsenterer sin klient, der har nægtet at møde op.

En tiltalt medsammensvoren med navnet Sofiane Ayari, der er 24 år, er derfor eneste tiltalte i retten.

Anklagerne har krævet op til 20 års fængsel for både Abdeslam og Ayari. De er anklaget for to tilfælde af terror, forsøg på drab og besiddelse af ulovlige våben.