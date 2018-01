Ukip-leder presset af kærestens sms'er: Prinsens forlovede er grim

Henry Bolton, der er formand for Storbritanniens EU-kritiske parti, Ukip, opfordres til at gå af, efter at det er kommet frem, at hans kæreste har sendt racistiske beskeder om Meghan Markle, der er forlovet med prins Harry.

Kæresten, 25-årige Jo Marney, som er model og medlem af Ukip, er blevet suspenderet fra partiet.

Marneys beskeder, som The Mail on Sunday har bragt, er skrevet til en veninde. Hun skriver blandt andet, at Markle og sorte generelt er "grimme". Markles mor er sort, og faren er hvid.

I en udtalelse beklager Jo Marney.

Ukip fik næsten fire millioner stemmer ved parlamentsvalget i 2015. Det svarer til 12,6 procent.

Meghan Markle bliver beskrevet som grim i sms-beskederne fra Jo Marney. Foto: Eddie Mulholland/AP

Dengang stod Nigel Farage, som var blandt de allerstørste fortalere for brexit, i spidsen for partiet.

Oven på brexitafstemningen trådte han tilbage. Og ved parlamentsvalget sidste år lykkedes det kun Ukip at få 1,8 procent af stemmerne.

Henry Bolton, som Ukip-lederen hedder, er partiets fjerde formand på ét år.

Men det er ikke sikkert, han holder længe.

- Tiden er kommet til, at Henry Bolton trækker sig som leder af Ukip, siger Bill Etheridge, der er medlem af Europa-Parlamentet, i en video.

- Han skal ud. Han skal ud hurtigt. Han skal ud så stille som muligt.

Boltons forhold til kæresten sendte ham direkte i de tabloide spalter hen over julen.

Det kom nemlig frem, at Bolton havde forladt sin kone gennem 25 år for at indlede et forhold til Jo Marney.