Socialdemokrater i Sachsen-Anhalt afviser regering med Merkel

At gå i regering med Angela Merkel? Nej tak.

Det siger et lille flertal af medlemmerne af det tyske socialdemokrati, SPD, i den østlige delstat Sachsen-Anhalt til muligheden for at danne regering med forbundskansleren og hendes konservative union, CDU/CSU.

Lørdagens afstemning kommer, én dag efter at Merkel og SPD-leder Martin Schulz blev enige om at indlede formelle koalitionsforhandlinger.

Men før den "store koalition", som regeringssamarbejdet kaldes, er endeligt i hus, skal SPD's medlemmer godkende aftalen.

Det skal ske 21. januar på en partikongres i Bonn. Først herefter kan parterne formelt tage hul på forhandlingerne.

SPD har traditionelt ikke klaret sig godt i Sachsen-Anhalt. Og når partikongressen afholdes, vil partiets afdeling i delstaten bidrage med bare syv ud af i alt 600 delegerede. De kan stemme, som de har lyst til.

Allerede fredag eftermiddag godkendte et stort flertal i SPD's hovedbestyrelse skitsen til et kommende regeringssamarbejde.

SPD har allerede dannet regering med Merkels CDU og søsterpartiet CSU to gange.

Men oven på et katastrofalt valgresultat sidste efterår understregede Martin Schulz, at det samarbejde ikke ville fortsætte.

Et kuldsejlet forsøg på at danne en Jamaica-koalition med Miljøpartiet De Grønne og liberale FDP betød dog, at socialdemokraterne til sidst lod sig overtale til at forsøge at nå til enighed.

Den skitse, som parterne fredag nåede til enighed om efter maratonforhandlinger, indebærer blandt andet en grænse for antallet af flygtninge, som kan komme til Tyskland hvert år.

Samtidig er der et loft over, hvor mange asylansøgere der kan få familier til landet.